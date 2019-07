DIRECT. Tour de France 2019 : suivez la 14e étape entre Tarbes et le Tourmalet

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: @milord1 Sur le site du Tour, vous allez sur la page de l'étape du jour et vous cliquez sur "Itinéraire horaire" : si la course va à 34 km/h, les coureurs aborderont le pied de la montée vers 16h05. S'ils roulent à 38 km/h, ce sera plus tôt, vers 15h49.

: Vers quelle heure les coureurs seront ils près du Tourmalet ?

: Le record de Julian Alaphilippe sur une étape de haute montagne avec un sommet à plus de 2 000 mètres ? 47e l'année dernière.

: "Si cela [les dix jours en jaune et l'exploit lors du contre-la-montre d'hier] crée de la suspicion, c'est comme ça. Quand on réussit, ça fait forcément parler, ça crée de la suspicion. Si j'étais lanterne rouge, il n'y en aurait pas."



Le leader du classement général qui a dépassé toutes les attentes ne vit pas trop mal les sous-entendus de dopage qui naissent à son sujet "Je suis la pour faire du vélo et je prends du plaisir, le reste ça me fait rigoler."

: Julian Alaphilippe !!

: Mon chouchou Warren Barguil a part mon chauvinisme Breton , une étape courte nerveuse , en plus il grimpe bien j y crois Merci pour votre sérieux et impartialité malgré certains commentaires.

: Je pense que Nibali s'est économisé exprès pour un long raid solitaire

: Pinot l'emporte et Alaphilippe conserve le jaune

: Voici vos pronostics pour cette étape du Tour qui s'achèvera au sommet du Tourmalet.

: @Robin du Sud "Romain Bardet, c'est son tour", me répond sans hésiter Violaine Domon. Violaine Jaussent et moi misons sur Thibaut Pinot qu'on a trouvé très en jambes hier sur le chrono. A vous dans les commentaires !

: Alors les pronos de la rédaction pour le vainqueur sur le Tourmalet ?

Peut-il le faire ? Julian Alaphilippe a déjoué tous les pronostics en confortant son maillot jaune sur le contre-la-montre de Pau hier. Place désormais aux premiers cols hors catégorie de la Grande Boucle avec le Tourmalet.

: Pour l'ancien coureur Steve Chainel, interrogé dans Le Parisien, Julian Alaphilippe ne peut pas gagner le Tour :



"Non, non, il ne peut pas gagner le Tour. Je souhaite de tout cœur au plus profond de moi-même qu'il remporte ce Tour. Mais il ne faut pas rêver. Depuis le début du Tour, il fait tout à fond. A un moment donné, on sait très bien que ce n'est pas possible. Dix, douze, quatorze jours ça passe. Mais en dernière semaine il va forcément dégueuler."

: Emmanuel Macron prend un bain de foule à Bagnères-de-Bigorre, non loin de Tarbes d'où partira l'étape du Tour de France cet après-midi. Entre deux selfies, il s'est fait interpeller par un passant sur les violences policières.

: @anonyme Vous faites référence à Rohann Dennis, qui a mystérieusement abandonné jeudi, à la veille d'un contre la montre dont il était le grand favori, en profitant d'une pause pipi. Il se murmure que le coureur était en désaccord frontal avec son équipe, tant sur la stratégie de course que sur le matériel choisi, et qu'il a décidé de claquer la porte. La communication, assez lénifiante, de l'équipe Bahrain-Merida, ne nous a pas appris grand chose.

: Bonjour à l'excellente équipe de France info.A t'on des nouvelles du coureur cycliste australien du tdf qui a abandonné et disparu des infos et radars ?

: A votre service @anonyme ! Le départ sera donné peu avant 13 heures, et ensuite, c'est que du bonheur avec le premier col hors catégorie du Tour et une arrivée au sommet qui promet beaucoup. Il est peut-être encore tôt pour lancer le jeu des pronostics, on fait ça vers midi si ça vous va ?





: Avez-vous le profil de l'étape du TDF d'aujourd'hui ? Merci et bonne journée

• L'été sera chaud, l'été sera chaud, surtout la semaine prochaine où un épisode de canicule est attendu sur la majeure partie du pays. Bonne nouvelle, il devrait être moins fort que celui enregistré fin juin.





Peut-il le faire ? Julian Alaphilippe a déjoué tous les pronostics en confortant son maillot jaune sur le contre-la-montre de Pau hier. Place désormais aux premières cols hors catégorie de la Grande Boucle avec le Tourmalet.