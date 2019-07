DIRECT. Tour de France : Alaphilippe va-t-il résister aux favoris ? Regardez en direct le contre-la-montre individuel à Pau

Ce qu'il faut savoir

C'est toujours un temps fort du Tour de France. Le contre-la-montre individuel de 27,2 kilomètres de la 13e étape se déroule vendredi 19 juillet autour de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Le premier coureur partira à 14 heures et le maillot jaune, Julian Alaphilippe, s'élancera en dernier à 17h19. Il devrait rallier la ligne d'arrivée peu avant 18 heures, sous l'œil du président Emmanuel Macron. Une course que vous pouvez voir et commenter sur notre site franceinfo.fr.

Un parcours exigeant. Ce contre-la-montre se divise en deux parties : la première est agrémentée de quelques côtes sur une quinzaine de kilomètres, la seconde est beaucoup plus roulante, à partir de Gan, tout près des vignobles du Jurançon. Deux points de chronométrage sont prévus : au sommet de la côte d'Esquillot, après 15,5 kilomètres de course, et à Jurançon à 21,9 kilomètres.

Alaphilippe voudra limiter la casse. Le premier défi du maillot jaune : défendre sa position sur un parcours contre-la-montre, pour lequel il ne sera pas donné favori, mais où il a de réelles chances de continuer à exister… en jaune. Même si, avec 1'12'' d'avance sur Geraint Thomas, la marge ne l'immunise pas totalement face au rouleur britannique. Alaphilippe, qui égale aujourd'hui avec un huitième jour en jaune son aîné Roger Walkowiak, Montluçonnais comme lui, tient l'opportunité de dépasser le vainqueur du Tour de France 1956.

100 ans du maillot jaune. Emmanuel Macron, présent sur la ligne d'arrivée du contre-la-montre individuel à Pau, dévoilera ensuite à 19 heures un totem en l'honneur du 100e anniversaire de la création du maillot jaune. Il suivra également, le lendemain samedi, la 14e étape entre Tarbes et le col du Tourmalet.