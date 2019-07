DIRECT. Tour de France : Alaphilippe va-t-il rester maillot jaune dans les Pyrénées ? Regardez et commentez la 12e étape entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre

Ce qu'il faut savoir

Place aux Pyrénées ! Jeudi 18 juillet, les coureurs de la Grande Boucle vont parcourir les 209 km qui séparent Toulouse de Bagnères-de-Bigorre pour la 12e étape du Tour de France. Hautes-Pyrénées). Le Français Julian Alaphilippe va-t-il pouvoir conserver le maillot jaune dans la montagne ? Réponse à partir de 11h30, sur notre site franceinfo.fr.

Une étape pour les grimpeurs. En début d'étape, la traversée du piémont pyrénéen conduira le peloton à Luchon, au pied du col de Peyresourde (13,2 km à 7%), l'un des grands "classiques" pyrénéens. Puis il faudra s'attaquer à un autre col de 1ère catégorie, la Hourquette d'Ancizan. Là, seuls les meilleurs grimpeurs se retrouveront en position de vainqueurs potentiels. Après le sommet, situé à 30 km de l'arrivée, il ne reste plus qu'à descendre vers Bagnères-de-Bigorre.

Julian Alaphilippe toujours leader ? "Ça va être une grosse journée", prédit le puncheur (mais pas un pur grimpeur) de l'équipe Deceuninck. Je suis allé reconnaître l'étape, ce ne sera pas facile. Forcément je m'attends à avoir des attaques. Je m'attends à tout... au pire et au meilleur." Les prochains jours ne seront pas plus reposant avec un contre-la-montre à Pau vendredi et une arrivée au sommet du Tourmalet samedi.