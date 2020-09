DIRECT. Tour de France : suivez le premier volet de la trilogie alpine entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans

Ce qu'il faut savoir

Après deux semaines d'une course cadenassée par le train d'enfer menée par l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, le jour de la révolte tombera-t-il mardi 15 septembre ? Nombre de grands favoris pour la victoire finale du Tour de France ont perdu de grosses minutes sur les pentes du Grand Colombier, dimanche. Pour que le vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, ou son compatriote Nairo Quintana refassent leur retard, cela passe forcément par une offensive d'envergure pour tenter de faire vaciller l'équipe du maillot jaune, Primoz Roglic. Pourquoi pas en Isère, entre La Tour-Du-Pin et Villars-de-Lans (164 km), une 16e étape casse-pattes mais pas trop qui marque l'entrée du peloton dans les Alpes ? Suivez notre direct.

Scénario le plus probable : une échappée au long cours. La première vraie difficulté du jour, le col de Porte (2e catégorie), intervient après une cinquantaine de kilomètres de course. A ce stade, la bonne échappée devrait déjà être constituée, avec, qui sait, peut-être l'un des grands battus des deux premières semaines. Et des grands battus, il y en a : Thibaut Pinot (31e) ou l'Allemand Emanuel Buchmann (33e), 4e l'an passé, pointent déjà à plus d'1h20' de Primoz Roglic au classement général.

Julian Alaphilippe a coché l'étape. Le coureur français, auteur d'un excellent début de Tour avec une victoire d'étape et deux jours en jaune, a ensuite baissé de pied. Il a l'occasion de montrer un regain de forme avant les championnats du monde, son dernier objectif de la saison, dans une dizaine de jours.

Guerre de position en haut du classement général. Les quelques outsiders (Uran, Lopez, Yates, Porte...) qui ont réussi à s'accrocher au duo slovène Roglic (1er) et Pogacar (2e) devraient attendre dans les roues pour cette première étape alpine. L'explication d'envergure est attendue pour mercredi, lors de la montée du col de la Loze, qui clôturera la 17e étape.