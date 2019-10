DIRECT. Tour de France : regardez la présentation du parcours 2020, qui partira de Nice

Ce qu'il faut savoir

Un départ de Nice le samedi 27 juin, une arrivée à Paris le dimanche 19 juillet, et un col alpin inédit. C'est tout ce que l'on connaît, pour le moment, du tracé du Tour de France 2020, qui doit être dévoilé ce mardi 15 octobre.

Un départ à Nice. La prochaine Grande Boucle commencera près de la baie des Anges, à Nice (Alpes-Maritimes). La deuxième étape se déroulera également dans autour de la ville azuréenne, dont elle visitera l'arrière-pays.

Un Tour très montagneux en vue. "On a tenu compte des leçons de 2019 et des parcours un peu punchy", affirme Thierry Gouvenou, le "traceur" des derniers Tours. Résultat : six arrivées au sommet sont prévues dans cette édition.

Un col inédit à Méribel. L'arrivée au sommet la plus spectaculaire se déroulera dans la 3e semaine, au-dessus de la station de Méribel, où le Tour ne s'est plus arrêté depuis quarante-sept ans, sur une route qui n'existait pas. Cette route, qui relie Méribel à Courchevel, vient juste d'être goudronnée.