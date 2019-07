DIRECT. Tour de France : la 20e étape, entre Albertville et Val-Thorens, aura-t-elle lieu ?

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Ce live Tour de France s'est un peu transformé en un live sur la météo en Savoie, mais les nouvelles sont bonnes pour les amateurs de cyclisme.

: Je suis sur le parcours. Le temps est dégagé. On nous a appris que la caravane publicitaire ne passerait pas

: Les dernières infos sur le parcours avec @anonyme qui prend le frais en Savoie.

: Le feuilleton continue sur la tenue ou pas de cette étape du Tour de France. Selon un journaliste de RTL, un point chronométrique a été installé à 10 km de l'arrivée au cas où les coureurs ne pourraient pas aller au sommet de l'ascension.

: Laissez une chance aux coureurs de vous surprendre, @Casimir ! Comme il est arrivé que le peloton escamote des massifs entiers (souvenez-vous du sinistre Tour 2016), on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise sur ce Tour de malade :-)

: L'étape du Tour de France ne vas pas être intéressante. Tout est cuit. Plus aucun espoir. Le Colombien sera en jaune à Paris. On raccourci l'étape en + donc pas d'espoir pour réduire les écarts.. Quelle fin terrible.

: @anonyme C'est aux organisateurs d'en décider, mais souvenez-vous de l'étape du Plateau de Beille en 2015 qui s'était déroulé sous un terrible déluge. Ce ne sont pas des conditions si rares.











: Ne serait-il pas prudent d'annuler totalement l'étape du Tour ? Au point où nous en sommes, la météo ne semble pas clémente.

: @doume04 Ça, c'est plus fréquent, il ne faut remonter qu'à 2017 pour trouver trace d'un Chris Froome bredouille cette année-là mais en jaune à Paris. C'est aussi arrivé à Greg LeMond en 1990 ou à Oscar Pereiro en 2006 pour ne prendre que les cas les plus récents.

: Et Egan Bernal sans avoir remporté une seule étape complète gagne le tour de France. .

: De la boue sur la ligne d’arrivée





: Et pendant ce temps, @anonyme m'envoie une photo de la ligne d'arrivée... couverte de boue. Je pense qu'on saura vraiment si l'étape peut partir peu avant 14h30.

: @Kevin Vous me posez une colle, c'est assez inédit. D'habitude, le maillot à pois s'obtient par de longs raids solitaires, qui ne se terminent pas forcément par une victoire d'étape, mais au moins quelques passages en tête au sommet.



Notez qu'il y a encore 40 points en jeu dans l'étape du jour, et que l'avance de Romain Bardet sur Egan Bernal n'est que de 28 points. L'Auvergnat n'a pas encore ramené les pois à Paris.

: Pierre, Romain Bardet pourrait remporter le maillot à pois sans être passé en tête d'aucunes difficulté. Est-ce déjà arrivé dans l'histoire du Tour ?

: Une pensée pour les courageux spectateurs qui ont pris place sur le bord de la route pour voir passer les coureurs dans le déluge...

: Des rumeurs insistantes font état d'une annulation pure et simple de l'étape du jour. Le directeur de la course, Thierry Gouvenou, vient d'assurer aux médias que les coureur prendraient bien le départ.

: Et si vous voulez manifester votre amour pour Thibaut Pinot, qui a abandonné au grand désespoir de la France entière, c'est possible de lui envoyer un petit mail de soutien.

: Et pendant ce temps, un journaliste remarque qu'un nombre important de chasse-neige sont pré-positionnés sur la montée vers Val-Thorens, épilogue de l'étape du jour.

: L'étape du jour se trouve donc amputée du Cormet de Roseland. Et à voir ces images de la télé néerlandaise, on peut plutôt y faire une épreuve de cyclo-cross qu'une course en ligne classique. Pour rappel, l'épaisseur du boyau des vélos des coureurs fait 2,5 cm.

: Il est midi, votre estomac gargouille. C'est sans nul doute votre appétit pour l'actualité. On vous résume tout ça :



22 départements de l'Est du pays sont placés en vigilance orange aux orages. De nombreux impacts de foudre sont signalés dans l'Aisne, alors que dans l'Allier, une mini-tornade a ravagé l'hippodrome de Vichy.



C'est le dernier jour pour faire exploser le classement général, dominé désormais par le Colombien Egan Bernal. Les intempéries et le mauvais état des routes ont poussé les organisateurs à raboter la dernière étape, à suivre dès 14h30 sur notre site.



Bison Futé a classé rouge ce samedi de départs en vacances. Comme d'habitude, les principales perturbations se concentrent sur les autoroutes menant à la Méditerranée.

: Et pendant ce temps-là, lors de la reconnaissance du parcours de l'étape (raccourcie) de la Grande Boucle...

: @Michel F. Et bien non, elle ne sera que la 5e étape la plus courte de l'histoire de la Grande Boucle. Ainsi, en 1971, les organisateurs avaient organisé une course de côte de 19,6 km entre Luchon et Superbagnères (qui avait été bouclée en 47 minutes par Jose-Manuel Fuente). C'est toujours le record. Dans ce classement figure aussi l'étape Le Monetiers les Bains-Sestrières de 1996, qui avait été rabotée des deux tiers à cause de la neige et du vent sur le Tour 1996.

: Bonjour Pierre le spécialiste du vélo. Le fait que l'étape du jour soit réduite à 59km,ça devient celle de la plus courte de l'histoire du Tour (hors chrono contre la montre)?

: @Charles Le profil de l'étape finale qui amène les coureurs vers les Champs-Elysées est plat comme la main, donc c'est difficile de créer des différences. Eddy Merckx avait bien tenté d'attaquer Bernard Thévenet lors des premières arrivées sur les Champs, mais ça n'avait rien donné. Depuis, même un Cadel Evans qui perd le Tour pour 58 secondes en 2008, n'avait pas bougé une oreille lors de la dernière étape.



Imaginez qu'on fasse passer les coureurs par la Butte aux cailles et par Montmartre, sans ces tours de circuit sur les Champs, et on verrait enfin une étape animée dans la capitale :-)

: Bonjour, question d’un néophyte, ne serait-il pas possible pour Alaphilippe de disputer également la dernière étape du tour ? Pourquoi cette dernière étape n’est-elle habituellement jamais très disputée ?Merci ! 🚴🏼‍♂️🥇

: @anonyme et @Nancy Alors techniquement, les coureurs ont quand même participé au protocole à Tignes hier soir, et tout le barnum du Tour y a passé une nuit d'hôtel et dîné au resto, donc les retombées économiques sont quand même là. En revanche, les retombées touristiques liées aux belles images d'hélicoptère d'une arrivée en montagne sont absentes. Je ne sais pas s'il est prévu une ristourne sur la facture (salée) déboursée par la ville d'arrivée (110 000 euros). Notez que les sponsors de la caravane ont tenté d'occuper comme ils pouvaient les spectateurs qui patientaient sur la ligne d'arrivée.

: Quid des manques à gagner pour les villes qui ne "reçoivent " pas le Tour de France, alors qu'elles ont payé pour leur participation.

: Y a-t-il des "dédommagements" prévus (assurances) pour les villes qui sont "amputées" de Tour de France soit parce qu'il n'y a pas d'arrivée ou de départ, alors qu'elles ont payé pour leur participation ? Merci d'avance

: @anonyme Ce n'est pas faux, même si nous avons écrit un article sur les conséquences écologiques de la caravane du Tour. Et si vous avez lu mon article sur l'Iseran publié hier, vous avez peut-être remarqué le passage sur l'édition 1980 du Tour, où les élus locaux ont refusé d'accueillir le Tour car trop polluant...

: Bonjour Pierre. Vous avez oublié d'écrire un article sur la dégradation (perturbation de la flore, pollution, déchets, inscriptions) que crée le tour en montagne ! Bonne journée

: Vous avez raison de souligner sa très belle performance, un peu éclipsée par la folie Alaphilippe. Le coureur français s'est d'ailleurs fait critiquer pour avoir relayé Egan Bernal dans les dernières pentes de l'Iseran hier, alors que Julian Alaphilippe perdait pied. Il s'en est expliqué sur Twitter - alors qu'il n'était pas obligé de le faire, il menait sa course pour la victoire d'étape.

: Peu de commentaires sur Barguil 3ème à l’Iseran et second français sur ce tour et ce pratiquement sans équipe... Cela me choque.