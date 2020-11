DIRECT. Tour de France 2021 : regardez "Stade 2" pour découvrir le parcours de la 108e édition

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: 18 heures, faisons un point sur l'actualité de ce dimanche soir.



• Jean Castex devrait annoncer ce soir au "20 heures" de TF1 sa décision sur les rayons culturels des grandes surfaces et sur certains commerces non-essentiels.



Alors que la garde à vue de l'unique suspect s'est terminée cet après-midi, on revient ici en détail sur l'attaque par arme à feu d'un prêtre orthodoxe à Lyon.



Un hommage est rendu ce soir en la basilique Notre-Dame de Nice aux victimes de l'attentat qui s'est déroulé dans ses murs il y a trois jours.



Le parcours du Tour de France 2021 sera dévoilé ce soir à 20 heures sur France 3. Pour l'instant, on sait tout juste que la Grande Boucle s'élancera de Brest et qu'il y aura trois étapes bretonnes en guise d'apéritif.