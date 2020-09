DIRECT. Tour de France 2020 : suivez l'ultime étape avec l'arrivée sur les Champs-Elysées

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Cette rapide chronologie du cyclisme slovène sur le Tour de France permet de mesurer l'accélération vertigineuse depuis quelques années.

: @Aigle Jaune On salue votre clairvoyance, et du coup, histoire que je remonte dans les pronostics, je vais miser sur Caleb Ewan qui n'est pas manchot dans l'exercice.

: 🗼 Arrivée de cette 21ème étape à Paris : la Tour Eiffel, le Musée du Louvre, les Champs-Elysées...pour la fin d'un Tour 2020 qualifié comme étant aussi exceptionnel que mémorable. Je profite de ce message pour vous indiquer, prématurément toutefois (selon horaire départ) mon pronostique du vainqueur du jour : l'incontournable Irlandais Sam BENNETT PS: pour la seconde fois, j'ai pronostiqué le vainqueur d'hier sur le livre/direct 🖼️🖼️ Jamais 2 sans 3... et bonne visite de la Capitale, à tous !

: Je vous laisse seul responsable de vos commentaires sur la sécurité routière à Paris, mais effectivement, le recordman de 2e place sur le Tour a été admis à l'hôpital après un accident avec une voiture, confirme le journal néerlandais De Telegraaf.

: l’ex vainqueur de Tour de France Joop Zoetemelk à l’hôpital après une accident de vélo à Paris. Quelle belle pub pour la mairie de Paris et la sécurité routière à Paris!

: Effectivement, il n'y a vraiment pas foule sur les Champs-Elysées. A la même heure l'an dernier, les bords de l'avenue étaient déjà bondés de supporters.

: Le régional de l'étape Kévin Reza va s'élancer en tête du peloton à la sortie de Mantes-la-Jolie, pour mettre en avant le mouvement Black Lives Matter. Il y a quelques jours, dans une interview au Guardian, le coureur noir de l'équipe B&B-Vital Concept expliquait avoir été victime de racisme et n'avait guère été soutenu dans le peloton.

: @Flisca La coutume veut que le maillot jaune laisse ses équipiers se partager sa prime, les retombées publicitaires étant bien supérieures au chèque versé par les organisateurs. Je ne peux cependant pas présager de ce qui se passera au sein de l'équipe UAE ce soir.

: Bonjour, le prize money est-il intégralement conservé par le coureur? Mon papa m'a toujours dit que, dans le vélo, on partageait tous les gains avec l'équipe. Ça semblait beau, comme idée, mais peut-être est-ce parce que c'était comme ça dans les équipes d'ouvriers, accessoirement communistes...

: Ce soir, le compte en banque de Tadej Pogacar va grossir de façon assez spectaculaire. Et même Primoz Roglic va gagner plus d'argent en terminant 2e du Tour que vainqueur de la Vuelta comme l'an dernier.

: On mesure l'énergie déployée par les coureurs en watts, c'est ainsi qu'un coureur peut savoir combien de watts il peut tenir pendant un temps donné avant de ne plus pouvoir suivre. Je vous conseille cet article de Matos Vélo qui revient de manière complète sur l'usage de cet instrument dans le peloton.

: Bonjour Pierre ! Il est temps pour moi de comprendre ce qu'est un capteur de puissance que les coureurs du TDF utilisent. Pouvez-vous m'expliquer svp ?

: @Mica Non, aucune chance. Le classement général est plié, le classement du meilleur grimpeur est plié, celui du meilleur jeune idem. Il n'y a guère que le maillot vert qui soit encore un peu disputé, mais sauf catastrophe, Sam Bennett va détrôner Peter Sagan. Et la moindre attaque ou tentative d'échappée sera chassée par les équipes de sprinters. Le dernier coureur à être arrivé en solo sur les Champs, c'est Alexandre Vinokourov en 2005.

: Bonjour Pierre. Une attaque des coureurs du top 10 est-elle encore possible en ce dernier jour du Tour ?

: "Jamais je n'aurais pensé que j'allais vivre un calvaire pareil." Dans une vidéo publiée par son équipe, Thibaut Pinot raconte son Tour de France gâché par sa chute dès la première étape près de Nice. Certains soirs, le leader de la Groupama-FDJ devait passer trois heures aux soins. Il parle quand même de la traversée de son village de Mélisey lors du contre-la-montre comme d'un des "plus grands souvenirs de sa carrière".

: Placement en zone rouge de l'Ile-de-France oblige, l'affluence sera fortement limitée aux abords des Champs-Elysées pour l'arrivée du Tour.

La vigilance orange a été levée dans les départements cévenols après les violentes intempéries d'hier. Une personne est portée disparue dans la région, et le préfet du Gard n'est guère optimiste sur les chances de la retrouver. Les dernières infos dans notre direct.



Le fauteuil de Ruth Bader Ginsburg va-t-il être rapidement pourvu ? Donald Trump promet "un nom rapidement pour la Cour suprême", probablement une femme.



La France a enregistré près de 13 500 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un nombre équivalent à celui enregistré la veille, et 26 morts supplémentaires, selon les données publiées hier soir par Santé Publique France.



Incroyable retournement de situation sur la Grande Boucle, avec Tadej Pogacar qui renverse Primoz Roglic dans l'avant-dernière étape. Le jeune Slovène devrait, sauf incident, remporter l'épreuve ce soir sur les Champs-Elysées.

: @Mumu Vous pouvez trouver les informations sur les restrictions de circulation sur le site de l'ambassade de France aux Pays-Bas : selon votre département de départ, vous pourrez devoir observer une quarantaine sur place. Le site ReOpen Europe, mis à jour régulièrement, est aussi une bonne source d'information.

: Bonjour Je dois me rendre en Hollande pour rendre visite à mon fils en stage actuellement à Amsterdam.Le voyage doit se dérouler du 30 septembre au 5 Octobre Savez quelles sont les restrictions et si non où puis-je me renseigner ?Merci beaucoup et bravo pour votre application qui est géniale et donne une information toujours objective ! Muriel

: Oui tout à fait, c'est juste que le format du Tour et la composition du peloton n'avaient vraiment rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu la même distinction qu'on fait au tennis avec l'ère open, en 1968, pour faire des comparaisons historiques.

: Pogacar est donc le plus jeune depuis 1904 non? pourquoi parle t'on de 1947?

: Concernant l'étape du jour, elle se déroulera en fin d'après-midi, avec arrivée sur les Champs-Elysées peu avant 18 heures et sprint final une heure plus tard.





: @Julie26 Non, le coureur slovène est devancé par Henri Cornet, lauréat en 1904 à l'âge de 19 ans et 352 jours. En revanche, c'est le plus jeune vainqueur depuis l'après-guerre, devant Egan Bernal qui l'avait emporté l'an dernier.

: Bonjour Monsieur, TADEJ POGACAR est-il le plus jeune coureur cycliste à s'emparer du maillot jaune ? A quelle heure les coureurs cyclistes arriveront-ils à Paris ce jour ?Merci d'avance et bonne journée .