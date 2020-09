DIRECT. Tour de France 2020 : qui va tout perdre dans le col de la Loze ? Suivez et commentez la redoutable 17e étape entre Grenoble et Méribel

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: @Amen Figurez-vous que Jérôme Cousin, lanterne rouge jusqu'à hier et sosie non-officiel de Jésus, a été éliminé car arrivé hors délais pour 2 malheureuses minutes hier.

: Moi je mise une p'tite pièce sur la lanterne rouge !Ne dit-on pas que les derniers seront les premiers !

: Moi je mise 1 franc sur Barguil 😉

: Bonjour je mise sur une victoire de Pogacar aujourd'hui ! Pari sûr

: Le gruppetto des pronostiqueurs des commentaires, c'est maintenant, après il sera trop tard.

: Je mise une pièce sur Greg Lemond. ;)

: Bonjour la rédaction.Je donne Pogacar vainqueur..Bonne journée

: Bonjour, le vainqueur d'étape sera Pogacar.Vive la Bretagne, bisous à tous !

: Voici vos pronostics dans les commentaires, et on peut voir que vous n'êtes pas très optimistes pour les Français.

: @felis catus Si, un seul, samedi, 36 km dont 9 en montée vers La Planche des Belles Filles, en Haute-Saône, sur les terres de Thibaut Pinot. Depuis une dizaine d'années, la part de contre-la-montre sur la Grande Boucle s'est considérablement réduite. Le contre-la-montre par équipes est passé à la trappe, et on n'a plus désormais qu'un seul exercice chronométré, contre deux ou trois par le passé.

: Mais, il n'y a pas de contre-la-montre sur ce Tour ?

: Un des enjeux du jour, c'est la bataille pour le maillot à pois. Deux Français se trouvent à égalité en tête de ce classement, avec 36 points. Il s'agit de Benoît Cosnefroy, qui frôle la panne sèche depuis une semaine et Pierre Rolland, qui a marqué beaucoup de points ces derniers jours et qui fait preuve de beaucoup d'humour sur Twitter.



A noter que 60 points seront distribués aujourd'hui (20 points pour le premier au sommet du col de la Madeleine, 40 pour le vainqueur de l'étape au sommet de la Loze). Ça devrait donc bouger aussi dans ce classement.

: @COmment Le participe passé de l'horrible verbe franglais "liver" qui sert à qualifier le travail de faire vivre un événement en direct, mais en plus court. Je me flagelle avec mon Robert & Collins dès l'arrivée de l'étape, cher défenseur de la langue française !

: Mister Godon, quel est donc ce mot moche et maltapropos, ''livées'' ?

: C'est l'heure des pronostics de la rédaction @Aigle Jaune ! Thomas Baïetto aime le comique de répétition et annonce une victoire de Pierre Rolland pour le troisième jour de suite. Fidèle toujours, Romain Scotto mise sur Mikel Nieve comme hier. Nicolas Buzdugan annonce un succès de Primoz Roglic, le maillot jaune. Quant à moi, je penche pour un succès du Colombien Dani Martinez, qui l'a déjà emporté au Puy-Mary vendredi.



N'hésitez pas à donner votre pronostic, le vainqueur gagne une entrée de live à sa gloire (que vous pourrez imprimer et encadrer chez vous).

: ⛰️ Bonjour madame, bonjour monsieur : Pas le temps de déguster des petits gâteaux dans le col de la Madeleine pour les meilleurs grimpeurs en course aujourd'hui. Pas de temps à perdre non plus afin d'observer des bouquetins perchés sur de hauts rochers dans le Col de la Lose (passages à 24%) conduisant à l'arrivée au-dessus de Méribel (2304 m) Je mise donc sur le Colombien Miguel Angel LOPEZ (dit "Superman Lopez" dans le peloton) pour la gagne de cette 17e étape. Bon après-midi à tous. 📺

: Nos lecteurs attentifs auront remarqué qu'il y a en gros 80 km de plat avant le début des montées. Les équipes de sprinters devraient se battre pour que le peloton arrive groupé au sprint intermédiaire (au km 45), avant ensuite de laisser partir une échappée. Les cadors eux devraient s'expliquer sur les pentes du col de la Loze, en fin d'étape.





: C'est parti pour l'étape du jour ! A noter que François Lemarchand est présent dans la voiture n°1, celle où s'installera Emmanuel Macron pour l'arrivée finale. Le président de la République a préféré éviter de rester dans un espace clos avec Christian Prudhomme, testé positif il y a une semaine et négatif depuis.

: Pour en avoir discuté avec plusieurs fans slovènes pour le papier de la semaine dernière, le grand quotidien du pays (l'équivalent du Monde ou du Figaro) y a consacré sa une lors du Grand Départ, la télé publique qui diffuse la course bat record sur record, et même dans les repas de famille on parle cyclisme. Les supporters slovènes avec qui j'ai discuté me disaient qu'ils avaient l'impression qu'avec la possible victoire de Roglic ou Pogacar, on allait enfin savoir placer leur pays sur une carte.

: Les médias slovènes parlent-ils beaucoup du Tour de France? (Habituellement et cette année)

: Une statistique intéressante sur le classement général : seuls 20 coureurs se tiennent en une heure en tête du général. Comme le remarque le très pointu compte @ammattipyöräilly (tenu par un Finlandais, d'où le nom), sur les 40 dernières années, il n'y a eu que deux éditions du Tour où on en comptait moins (en 1997 et en 2015). C'est vous dire à quel point l'équipe Jumbo a écrasé la concurrence.

: L'étape terrible du Col de la Loze s'annonce tellement difficile qu'il n'y a pas qu'Egan Bernal qui a jeté l'éponge ce matin. Notez tout de même que Thibaut Pinot continue la course, malgré ses douleurs au dos.

: @Da Tony Courage, plus que cinq étapes à tenir (et trois étapes livées façon tapis de bombes dans ce live, il va falloir prendre sur soi). Et après on enchaîne sur Roland-Garros pour votre plus grand plaisir :-P



(En vrai vous pouvez masquer le hashtag #TDF dans la barre du haut du live, ce n'est pas parce qu'une actu ne vous intéresse pas que ce n'est pas de l'info).

: Bonjour FI, dites, quand le Tour de France s’achève-t-il ? #overdose

: Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous ! J'espère que comme moi vous avez prévu une musette pour ne rien manquer de l'étape du jour, car si on n'a pas droit à un feu d'artifice aujourd'hui, c'est à désespérer de tout !



Voilà le programme des réjouissances :





