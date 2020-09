DIRECT. Tour de France 2020 : Julian Alaphilippe va t-il rester en jaune ? Suivez la 4e étape entre Sisteron et Orcières-Merlette

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Petit point pronostics de la rédaction pour cette étape très attendue : Boris Jullien nous annonce une victoire de Julian Alaphilippe (pas besoin de sortir la calculette pour savoir qui passe la soirée en jaune du coup), Romain Scotto tente un pronostic de connaisseur avec le Colombien Sergio Higuita (rien à voir avec René, le fantasque gardien de l'équipe de Colombie dans les années 1990) et quant à moi je mise une pièce sur le Français Pierre Latour qui peut tirer son épingle du jeu sur une montée pas trop longue. N'hésitez pas dans les commentaires !

: Voilà ce que ça donne sur le papier. Deux heures assez tranquilles au début, où une échappée devrait tenter de se faire la belle, avant les choses sérieuses en deuxième partie d'étape. On pourrait voir les leaders s'expliquer dans la montée finale.





(LETOUR.FR)

: Bonjour Catherine et Alice, bonjour à toutes et à tous, voilà encore du renfort dans ce live pour ne rien manquer de la 4e étape du Tour de France, avec la première arrivée au sommet. Aurons-nous droit à un final dantesque sur les pentes d'Orcières-Merlette ? Et verrons-nous des spectateurs en mankini malgré les 15°C attendus sur le dernier col du jour ? Vous le saurez ici-même !





: C'est le quatrième jour sur le Tour de France et déjà la première arrivée en altitude. Sur un tracé long de 160,5 km entre Sisteron et Orcières-Merlette, une première explication pourrait intervenir entre les leaders su peloton au sommet d'un col de 1ère catégorie. Francetvsport vous en dit plus sur le profil de l'étape.