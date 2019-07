DIRECT. Pinot, Bernal, Thomas... Le maillot jaune d'Alaphilippe dans le viseur des chasseurs alpins. Regardez la 19e étape du Tour de France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Une première échappée est composée de Vincenzo Nibali (Bahrain-Mérida), Dan Martin (UAE Emirates), Jesus Herrada (Cofidis) et Pello Bilbao (Astana), que l'on espère athlétique. Ce petit groupe compte désormais une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton. Nils Politt (Katusha) est sorti et fait désormais l'effort pour prendre le wagon.

: "Il est beau, il me redonne le sourire." On va surveiller de près la performance de Romain Bardet, qui va tenter de consolider son maillot à pois décroché hier. Ce serait un joli cadeau de consolation pour le Français, qui a multiplié les désillusions au général. Avec 86 points au classement, il devance Tim Wellens (74) et Damiano Caruso (60).







(MARCO BERTORELLO / AFP)

Rappelons les principales infos de ce vendredi :



L'étape du jour, déjà partie sur un rythme effréné, s'annonce décisive et dantesque, avec cinq grosses montées dont le mythique col de l'Iseran. Julian Alaphilippe est toujours maillot jaune, mais va-t-il garder sa petite avance ? Regardez la course en direct.



• La canicule touche à sa fin, après des températures records dans toute l'Europe. Météo France a levé sa vigilance rouge, mais 31 départements de l'Est sont placés en vigilance orange aux fortes chaleurs et aux orages. Et la sécheresse a provoqué des incendies.



• La mise en service de l'EPR de Flamanville sera encore retardée d'au moins trois ans. Cette fois, à cause des problèmes de soudures.

: Bonjour @anonyme. Julian Alaphilippe a échappé de peu à une pénalité après avoir été poussé brièvement hier par un membre du staff de son équipe dans le col du Galibier. Ce n'est pas lui mais l'équipe Deceuninck-Quick Step qui a écopé d’une amende de 500 francs suisses (450 euros). Les commissaires ont estimé que ce coup de pouce n'était pas significatif.

: Pourquoi Julian Alaphilippe a t-il eu une amende et pas de pénalité ? Aucun article vu à ce propos.

: Départ nerveux dans cette étape. Sans surprise, les Français Stéphane Rossetto et Yoann Offredo sont déjà distancés. La journée va être également être très longue pour les sprinters comme Caleb Ewan (Lotto-Soudal), qui ne semblait pas particulièrement serein ce matin : "Moi en train de regarder l'étape du jour."

: Bonjour Yvon ! Soyez rassuré, car cette tradition a toujours cours (en photo). Pour la petite histoire, les initiales "HD" sont brodées sur les maillots jaunes depuis 1948 sur décision de Jacques Goddet, successeur d'Henri Desgrange. A l'époque, il était trop cher de coudre le nom entier sur les maillots en laine, explique Eurosport.







JEFF PACHOUD / AFP



: Bonjour, au sujet du Tour de France il me semble qu’avant (avant quoi ?) le maillot jaune avait inscrit les initiales "HD" en souvenir d’Henri Desgrange, créateur de la grande boucle. Pourquoi cette suppression ? Yvon.

: C'est parti pour la 19e étape du Tour de France. Julian Alaphilippe, toujours maillot jaune, va tenter de résister à Egan Bernal, Geraint Thomas, Steven Kruijswijk et autre Thibaut Pinot. Regardez-la en direct.





: Ces images tournent partout. Hier, des fans grimés en gardiens de la Tour de Londres ont délaissé Elizabeth II pour la petite reine, en compagnie d’une banane et d’un tyrannosaure. La scène se situe quelque part entre le grand, le n’importe et le quoi.







: Bonjour @Jimmy. Les plus rapides (36 km/h de moyenne) devraient arriver aux alentours de 17h20 à Tignes. Le gruppetto devrait finir de souffrir vers 17h50, en comptant une moyenne de 32 km/h.

: Bonjour. Arrivée prévue à quelle heure pour l’étape du jour ?

: Bonjour @Marco. Le départ fictif permet de mettre en branle les coureurs et d'organiser le peloton. Les plus audacieux se placent à l'avant pour lancer une échappée dès que le directeur de course agite son drapeau. C'est aussi l'occasion de parader dans le centre-ville. Aujourd'hui, le départ fictif est donné à 13h45 et le départ réel à 13h55.





: L’étape est très courte (126,5 km) mais le chemin est pentu. Un gros défi attend aujourd’hui les coureurs entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Au menu notamment, le col de l’Iseran (hors catégorie) et la montée finale à Tignes (1re catégorie), où il fait un temps magnifique pour le moment. Des averses ou des orages, toutefois, ne sont pas exclus.











: Bonjour à toutes et à tous ! Etape de feu aujourd'hui entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, avec notamment au menu le col de l'Iseran. Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot, gare aux marmottes : la République française compte sur vous ! Le départ réel est donné dans un quart d'heure.







: Etape décisive oblige, je ne serai pas seul pour commenter le Tour de France cet après-midi. C'est mon collègue Fabien Magnenou qui sera là pour vous faire vivre la course et répondre à vos questions. Bienvenue à lui.





Cet après-midi, les coureurs du Tour de France s'attaqueront au col de l'Iseran, le point culminant de cette édition, à 2 770 m d'altitude. Un lieu battu par les vents et les tempêtes de neige, où se sont fracassés les rêves de gloire de nombreux coureurs. Les habitants du village le plus proche lui ont dédié un proverbe : "Si tous les gens qui sont morts sur l'Iseran se donnaient la main, ils formeraient une chaîne jusqu'à Val-d'Isère". Pierre Godon fait le portrait de ce lieu à part, et de sa place dans l'histoire du Tour.









(JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)





En parlant de portrait, c'est sans doute le moment d'en lire un sur Julian Alaphilippe, pour ce qui sera sans doute sa dernière journée avec le maillot jaune (mais qui sait ? Ce ne serait pas la première fois qu'il déjoue les pronostics). Devenu le chouchou du public français sur ce Tour, il est aussi un coureur au caractère atypique, électron libre du peloton, qui a vécu un tournant dans sa carrière en s'engageant dans l'armée. C'est Pierre Godon, encore lui, qui vous raconte son parcours.









(TIM DE WAELE / GETTY IMAGES)





• C'est déjà du passé mais souvenez-vous, hier, une grande partie de la France suffoquait sous la canicule. Deux de nos journalistes, Adeline Mullet et Juliette Campion, ont arpenté Paris tout au long de cette journée la plus chaude de l'histoire de la capitale, croisant d'intrépides sportifs, de courageux ouvriers, des baigneurs urbains et des passants réfugiés dans des rayons surgelés. Relisez leur reportage.







(JULIETTE CAMPION / FRANCEINFO)



: Bonjour . Le départ fictif de l'étape sera donné à 13h45, et le départ réel à 13h55, depuis Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie).

: Bonjour ! A quelle heure le départ de l'étape du Tour de France svp ? Merci !

Voici les principales informations à la mi-journée :



• La canicule touche à sa fin, après des températures records dans toute l'Europe. Météo France a levé sa vigilance rouge, mais 31 départements de l'Est sont placés en vigilance orange aux fortes chaleurs et aux orages. Et la sécheresse a provoqué des incendies.



• La mise en service de l'EPR de Flamanville sera encore retardée d'au moins trois ans. Cette fois, à cause des problèmes de soudures.



• Le journaliste Pierre Péan, enquêteur hors-pair et auteur notamment des révélations sur le passé trouble de François Mitterrand pendant l'occupation nazie, est mort.



Même les grimpeurs vont souffrir. Le Tour de France enchaîne cinq grosses montées, dont le mythique col de l'Iseran. Julian Alaphilippe est toujours maillot jaune, mais va-t-il garder sa petite avance ? L'étape s'annonce décisive !

: Bonjour @Joyeux, non, Pierre Godon n'animera pas le live du Tour de France aujourd'hui. Mais vous ne perdez pas au change, puisque ce sera Fabien Magnenou qui vous fera vivre l'étape en direct cet après-midi.









: Pierre viendra vous épauler pour l'étape du jour ? Très sympa hier en tout cas.

: C’est désormais une tradition : l’équipe Deceuninck-Quick Step publie une photo des petits lions remis au maillot jaune Julian Alaphilippe chaque soir sur le podium. Il y en a 14 pour le moment. Encore trois, et la France rugit de bonheur.