Tour de France : "Il y a un passage de témoins avec de très jeunes mais prometteurs coureurs français", salue Christian Prudhomme

"Thibaut Pinot n'est plus là. Julian Alaphilippe n'est pas là. Romain Bardet va faire son dernier Tour de France", souligne Christian Prudhomme, le directeur de la course, samedi 29 juin, sur franceinfo. La 111ᵉ édition de la Grande Boucle s'élancera à 12h de Florence, en Italie (départ réel à 12h40).

La relève française en selle

Si ces grandes figures du cyclisme français ne sont plus là ou sont en passe de prendre leur retraite sportive, le directeur du Tour de France n'est pas abattu car "il y a un passage de témoins avec de très jeunes, mais prometteurs coureurs français". Il pense notamment au Franc-Comtois Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ou encore Lenny Martinez "qui va fêter ses 21 ans dans une dizaine de jours sur le Tour de France". Christian Prudhomme "pense aussi à Kévin Vauquelin" qui dispose déjà de solides références à seulement 23 ans ou encore à Paul Lapeira, sacré la semaine dernière champion de France de cyclisme.

à lire aussi Tour de France 2024 : Lenny Martinez invité surprise de la Groupama-FDJ pour épauler David Gaudu

Ces espoirs tricolores "sont pour des victoires d'étape qui promettent beaucoup", prédit le directeur du Tour de France. Quant au classement général, "on va s'en remettre à David Gaudu en espérant qu'il ait retrouvé sa forme d'il y a deux ans, qui lui avait permis de finir quatrième du Tour de France", poursuit-il. Il évoque aussi Guillaume Martin, "constant autour de la huitième ou dixième place" et "peut-être Romain Bardet, s'il joue encore le général". Christian Prudhomme confie qu'il "ne rêve que d'une chose pour Romain : qu'il puisse à nouveau lever les bras pour son dernier Tour de France".

Les favoris du Tour ne sont pas français

Les grands favoris de cette course restent "bien sûr" le Slovène Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard "avec deux autres as : Primoz Roglic, autre Slovène – vainqueur trois fois du Tour d'Espagne, vainqueur du Tour d'Italie – Et puis, évidemment, la pépite belge Remco Evenepoel".

En revanche, Christian Prudhomme rappelle qu'il y a "un point d'interrogation" sur la forme Jonas Vingegaard qui fait son retour, moins de trois mois après sa lourde chute sur le Tour du Pays basque. "Avec ce pneumothorax qui assurément l'a fait souffrir et l'a handicapé". Toutefois, les dernières étapes de la Grande Boucle, dans les Alpes, sont "très favorables à Vingegaard" car "plus on monte haut, plus il est fort et plus il fait la différence par rapport à Pogacar", explique le directeur de Tour de France, ajoutant qu'"on verra ça les trois derniers jours".

Tadej Pogacar quant à lui "survole la saison 2024" mais "il nous a révélés – et c'était pour moi une grande surprise – qu'il y a eu le Covid il y a quelques jours", ajoute le directeur du Tour de France. Christian Prudhomme reste confiant pour le coureur Slovène. "S'il était inquiet, il n'aurait rien annoncé".