Toulouse : la Coupe du monde des Bûcherons pour la première fois en France

Le championnat de bûcheronnage sportif débarque pour la première fois en France. Samedi 9 novembre 2024, le Zénith de Toulouse était transformé en royaume de la tronçonneuse, de la scie et de la hache.

À coups de hache, de scie ou encore de tronçonneuse, les championnats du monde de bûcheronnage ont conquis le public à Toulouse : "Ce qui nous plaît, c’est l’ambiance et le fait qu’il y ait des gros muscles", se réjouit un spectateur. En compétition, 13 athlètes venus des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du nord de l’Europe. La plupart sont des colosses de 1m90 et de plus de 100 kg.

Des règles strictes

Les coupes doivent être précises. L’une des épreuves est acrobatique. Elle implique de créer des marches sur un tronc avant de l’attaquer en hauteur. Petit gabarit, le champion de France perd sans regret. Un Californien l’emporte, son rêve se réalise ainsi et il espère que ce sport extrême soit considéré comme une discipline olympique. Peut-être que cela a une chance d’arriver pour les prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Los Angeles (Californie).

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus