Paris 2024 : "L'objectif de l'équilibre budgétaire" des Jeux est tenu "à ce stade", avance Tony Estanguet

"Le budget de l'organisation des Jeux, c'est 4,5 milliards d'euros, financés à 95 % par de l'argent privé. Et notre défi, c'est qu'il soit à l'équilibre et il n'y a pas d'indication, à ce stade, que ce ne soit pas le cas", a déclaré dimanche 8 septembre sur franceinfo le président du Comité d'organisation olympique et paralympique (Cojop) Tony Estanguet.

"Le bilan financier viendra d'ici à quelques mois" mais "il n'y a pas d'indication à ce stade que le budget ne soit pas à l'équilibre". "Notre objectif depuis le début, c'est de garder l'équilibre budgétaire", a-t-il répété, alors que Paris referme définitivement la page des Jeux paralympiques dimanche.

Mais après les exploits sportifs et la liesse populaire de l'été, le quotidien reprend son cours. La Cour des comptes va éplucher pendant les mois qui viennent la facture réelle de ces JO. Le Parquet national financier (PNF) va poursuivre ses enquêtes sur des soupçons de conflits d'intérêts et notamment sur les conditions de rémunération du patron du Comité d'organisation. "On est à la disposition de toutes ces organisations de contrôle", a déclaré Tony Estanguet. "Nous, on estime avoir fait les choses comme il fallait les faire", a-t-il balayé. "Mais on peut comprendre aussi puisqu'il y avait beaucoup de scepticisme et de défiance, cette volonté d'absolument tout contrôler, car c'est l'image de la France", a-t-il ajouté.