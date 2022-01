WTA : Naomi Osaka se retire du tournoi de Melbourne en raison d'une blessure à l'abdomen

La Japonaise Naomi Osaka s'est retirée samedi 8 janvier du tournoi WTA de Melbourne, en raison d'une blessure à l'abdomen avant la demi-finale qu'elle devait disputer contre la Russe Veronika Kudermetova. "J'ai pris beaucoup de plaisir a jouer ici à Melbourne", a fait savoir Naomi Osaka dans un communiqué publié par les organisateurs sur Twitter.

"I had a lot of fun playing here in Melbourne. Unfortunately I have an abdominal injury which I need to rest and prepare for the #AusOpen. Thank you to the tournament and the fans." - Naomi Osaka. — #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2022

"Se reposer et préparer l'Open d'Australie"

"Malheureusement, j'ai une blessure à l'abdomen et je dois me reposer et préparer l'Open d'Australie" qui débute le17 janvier, a-t-elle ajouté. La Japonaise, 13e mondiale, jouait son premier tournoi depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open en septembre. "Mon corps a reçu un choc après avoir joué deux matchs intenses de suite, après la pause que j'ai prise", a précisé la joueuse, cette fois sur compte Twitter personnel.

Sad to withdraw due to injury from my match today, my body got a shock from playing back to back intense matches after the break I took. Thank you for all the love this past week ❤️ I’ll try to rest up and I’ll see you soon! — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 8, 2022

Sa saison 2021 a été largement perturbée par des difficultés d'ordre psychologique et elle avait expliqué vouloir s'amuser sur le court à Melbourne. Elle y a successivement éliminé la Française Alize Cornet, la Belge Maryna Zanevska et l'Allemande Andrea Petkovic. La Russe Veronika Kudermetova affrontera donc dimanche en finale la Roumaine Simona Halep, qui s'est imposée dans l'autre demi-finale face à la Chinoise Zheng Qinwen 6-3, 6-2.