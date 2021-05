WTA 1000 de Rome : Gauff remporte un marathon, Kvitova se fait peur... Ce qu'il faut retenir de la première journée

Le WTA 1000 de Rome bat son plein lundi 10 mai. L'Américaine Cori Gauff a offert une véritable leçon d'endurance, quand Petra Kvitova a concédé un set avant de se ressaisir. Voici tout ce qu'il faut retenir de la journée à Rome.

Cori Gauff vient à bout de Yulia Putintseva

Cori Gauff, révélation féminine en 2019, s'est qualifiée pour le deuxième tour du WTA 1000 de Rome. L'Américaine, 35e mondiale, s'est défait de Yulia Putintseva (34e mondiale) en trois sets 7-5, 4-6, 6-4. Le match accroché entre les deux joueuses, et qui a duré trois heures, a tourné en faveur de la jeune femme de 17 ans, qui a, entre autres, pu compter sur quelques erreurs fatales de la Kazakhstanaise, notamment au service. Coco Gauff fait déjà mieux qu'à Madrid, où elle avait été sortie dès le premier tour.

Digging in



@CocoGauff comes through a 3-hour rollercoaster with Putintseva to reach Round 2 in Rome!#IBI21 pic.twitter.com/ZBhEfG46Pa — wta (@WTA) May 10, 2021

Petra Kvitova se fait peur

La Tchèque a eu du mal à se mettre dans le bain. Après un premier set complètement raté, Petra Kvitova a repris son destin en main face à la Polonaise et 46e mondiale Magda Linette 1-6, 6-0, 6-2. La numéro 10 mondiale a réussi à resserrer son jeu pour faire oublier ses six doubles fautes, et assurer 40 points sur son engagement. Sa victoire confirme sa 10e place au classement WTA, récupérée lundi 10 mai, notamment grâce à ses deux quarts de finale à Stuttgart et à Madrid.

Iga Swiatek poursuit sans effort

La Polonaise et lauréate en octobre dernier à Roland-Garros, Iga Swiatek, s'est qualifiée pour le deuxième tour à Rome après l'abandon de son adversaire, Alison Riske (27e mondiale). Les deux joueuses n'ont même pas fini le premier set (5-4), l'Américaine étant blessée et ce alors qu'elle avait mené 4-1 dans cette première manche.