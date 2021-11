Disparition de Peng Shuai : la WTA, inquiète, demande des "preuves indépendantes et vérifiables" de sa situation

Cette fois, la WTA monte au créneau. L'instance qui chapeaute le circuit féminin de tennis s'est exprimée mercredi 17 novembre, par la voix de son patron Steve Simon, pour réclamer des "preuves indépendantes et vérifiables qu'elle [Peng Shuai] est en sécurité", alors que la joueuse n'a plus donné de nouvelles directes depuis deux semaines.

"Elle doit être autorisée à parler librement, sans force ou intimidation de la part de quiconque", ajoute le patron de l'instance mondiale du circuit féminin qui conclut de manière cinglante : "Les voix des femmes doivent être entendues, respectées, pas censurées ni dictées."

Statement by Steve Simon, WTA Chairman & CEO:



The statement released today by Chinese state media concerning Peng Shuai only raises my concerns as to her safety and whereabouts. Peng Shuai must be allowed to speak freely, without coercion or intimidation from any source.