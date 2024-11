Tennis : après un énorme combat, Coco Gauff renverse Qinwen Zheng et remporte son premier Masters

Au bout du suspense et de l'effort. Après plus de trois heures d'un combat de haute intensité, Coco Gauff (n°3 mondiale) a renversé Qinwen Zheng (n°7) en finale (3-6, 6-4, 7-6 en 3h04 de jeu), samedi 9 novembre à Riyad (Arabie saoudite), pour s'offrir son premier Masters WTA, à seulement 20 ans.

L'Américaine est pourtant passée proche de la sortie. Menée d'un set et 3-1 dans la deuxième manche, Gauff est parvenue à arracher le débreak et le set à la Chinoise, pour qui c'était la première participation au Masters. A nouveau breakée et menée 2-0 dans l'ultime manche, la native d'Atlanta s'est encore compliquée la tâche mais a continué à grappiller le score et le cerveau de son adversaire.

Repassée devant à 3-2, elle a de nouveau lâché la tête mais a recollé à 5-5 pour finalement obtenir la délivrance au bout d'un tie-break à sens unique et d'une finale à rebondissements. Cori Gauff, qui avait battu Iga Swiatek (n°1) et Aryna Sabalenka (n°2) dans le tournoi, remporte son premier Masters pour sa troisième participation. A 20 ans et sept mois, elle est la plus jeune vainqueure depuis Maria Sharapova en 2004, et la plus jeune Américaine depuis Serena Williams en 2001.

Malgré sa défaite, Qinwen Zheng continue elle de gravir à grande vitesse les échelons à 22 ans. Première joueuse chinoise à s'extraire des poules du Masters depuis Li Na, finaliste en 2013, la récente championne olympique de Paris est solidement installée dans le top 10. Le validation d'une progression fulgurante pour la finaliste de l'Open d'Australie en janvier, qui pointait au 125e rang il y a trois ans.