Open d'Australie : l'organisation assume l'interdiction des tee-shirts "Où est Peng Shuai ?"

Les organisateurs de l'Open d'Australie ont assuré dimanche que la sécurité de Peng Shuai était leur "principale préoccupation", après la diffusion d'une vidéo montrant des agents de sécurité interdisant à des spectateurs de porter des tee-shirts en soutien à la joueuse chinoise.

"Selon les conditions d'entrée sur nos billets, nous n'autorisons pas les vêtements, banderoles ou pancartes commerciaux ou politiques", a précisé un porte-parole de la Fédération de tennis, Tennis Australia, qui organise le tournoi du Grand chelem.

Une banderole confisquée, des t-shirts enlevés

"La sécurité de Peng Shuai est notre principale préoccupation", a ajouté la Fédération: "Nous continuons à travailler avec la WTA et la communauté mondiale du tennis pour obtenir plus de clarification sur sa situation et nous ferons tout notre possible pour assurer son bien-être".

Tennis Australia était poussée à réagir après qu'une vidéo diffusée sur Internet eut montré des agents de sécurité demander à une spectatrice d'enlever son tee-shirt sur lequel était inscrit "Où est Peng Shuai?"

Interestingly, journalists can ask questions about the Peng Shuai situation to players, but fans, seemingly, aren't allowed to.... #AusOpen pic.twitter.com/SCqNlH2bOx — Matt Walsh (@MattWalshMedia) January 23, 2022

Cette question a été largement relayée, notamment par des joueurs de premier plan, devenant un mot-clé sur Twitter, pour s'inquiéter de la situation de Peng Shuai. Les agents de sécurité semblent avoir aussi confisqué une banderole.

Peng Shuai, 36 ans, n'était pas apparue en public pendant près de trois semaines en novembre après avoir publié sur le réseau social chinois Weibo un long message dans lequel elle accusait l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné, d'un rapport sexuel "forcé" durant une relation qui a duré plusieurs années. Ses réapparitions en public n'avaient pas mis fin aux inquiétudes concernant l'ancienne N.1 mondiale en double, absente de l'Open d'Australie.