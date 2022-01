Open d'Australie : des t-shirts "Où est Peng Shuai ?" distribués avant la finale

Un millier de t-shirts "Où est Peng Shuai ?" ont été distribués samedi 29 janvier par des militants aux spectateurs de la finale dames de l'Open d'Australie, remportée par Ashleigh Barty, afin d'attirer l'attention sur le sort de la championne de tennis chinoise.

Une semaine après que des agents de sécurité eurent demandé à des militants d'enlever de tels t-shirts dans l'enceinte du tournoi, les manifestants sont revenus. Ils en ont distribué un millier aux supporters venus assister à la finale. Après avoir d'abord annoncé l'interdiction des slogans en référence à Peng Shuai, le patron du tournoi Craig Tiley était revenu sur cette décision.

2 pauvres tables à l’extérieur du stade et 1000 tee-shirts distribués, voilà ce qu’ont autorisé l’open d’Australie et ses sponsors chinois pour soutenir Peng Shuai. Pas un mot des médias ayant les droits du tournoi. C’était un Grand Chelem, c’est minable #freepengshuai pic.twitter.com/dC1sf9Ws7L

"Nous avons distribué des centaines de T-shirts gratuitement et beaucoup de gens qui vont assister à la finale les portent. Ils sont enthousiastes", a déclaré à l'AFP Drew Pavlou, une des personnes à l'origine de cette opération. M. Pavlou a expliqué que tous les tee-shirts ont été remis aux participants à leur arrivée, dans l'espoir que le message soit diffusé sur les écrans du monde entier pendant la finale.

PENG SHUAI SHIRTS AT THE AUSTRALIAN OPEN WOMEN’S FINAL - WE DID IT! pic.twitter.com/cMXhV2e2w5