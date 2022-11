Masters WTA : Caroline Garcia se qualifie pour les demi-finales en domptant Daria Kasatkina

Caroline Garcia sera bien présente au rendez-vous des demi-finales du Masters WTA. La 6e joueuse mondiale a fait respecter la hiérarchie en s'imposant en trois sets (4-6, 6-1, 7-6) et 2h27 de jeu face à Daria Kasatkina, 8e mondiale, samedi 5 novembre à Fort Worth (Etats-Unis). La Française défiera la Grecque Maria Sakkari (5e), impériale depuis le début de la semaine avec trois victoires en autant de matchs, pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera Iga Swiatek à Aryna Sabalenka

Un match marathon, du stress... mais Garcia a tenu ses nerfs

Un début de match brouillon, une deuxième manche survolée et un troisième set accroché : "Caro" est passée par tous les états samedi contre Daria Kasatkina. Dans un premier set où la Française a semblé avoir l'avantage dans les échanges, elle s'est peu à peu crispée, la faute, peut-être, à des breaks et débreaks à répétition. Semblant mettre en cause son jeu de jambes, la Lyonnaise a évacué sa frustration sur sa raquette à 4-4, avant de lâcher la première manche en commettant trop de fautes directes (4-6).

Menée 1-0 en début de deuxième set, c'est à ce moment précis que Caroline Garcia a commencé à dérouler. Trois aces, moins de fautes directes, beaucoup plus de coups gagnants (26 contre 13 pour la Russe) et six jeux d'affilée remportés lui ont permis de boucler l'affaire par un cinglant 6-1.

Dans la troisième manche, les deux joueuses ont paru exténuées, plus assez lucides pour s'éviter des fautes directes à répétition (44 pour la joueuse tricolore, 30 pour la Russe sur le total du match). On a cru à un tournant lorsque, à 4-4, le jeu de 13 minutes a tourné en faveur de Kasatkina, après que la Française ait gaspillé six balles de break. Mais une fois encore, Garcia est revenue à 5-5. Puis à 6-6. Au bout de ses forces, "Caro" est allée chercher sa qualification pour les demi-finales dans le tie-break (7-6 (7-5)).

@CaroGarcia battles into the semifinals after an incredible match she defeats Kasatkina 4-6,6-1,7-6(5). #WTAFinals pic.twitter.com/UyZ9Gd1K25 — Tennis Channel (@TennisChannel) November 5, 2022

Une preuve supplémentaire qu'elle a appris, ces derniers mois, à maîtriser ses nerfs. Reste maintenant à récupérer assez d'énergie pour lutter contre Sakkari, dès dimanche.