Disparition de Peng Shuai : Serena Williams se dit "bouleversée et choquée" par le sort de la joueuse de tennis chinoise

Serena Williams, star du tennis, s'est dite "dévastée et choquée" par la situation de la joueuse chinoise Peng Shuai, dans un tweet jeudi 18 novembre. Cette dernière n'a pas donné de nouvelles depuis début novembre, après avoir accusé un ancien haut responsable du régime chinois de l'avoir contrainte à un rapport sexuel.

"Je suis dévastée et choquée d'entendre ces nouvelles à propos de ma collègue, Peng Shuai, écrit l'ex-n°1 mondiale sur Twitter. J'espère qu'elle est en sécurité et qu'elle va être retrouvée le plus vite possible. Ça doit faire l'objet d'une enquête et nous ne devons pas rester silencieux. J'envoie de l'amour à elle et sa famille pendant ces moments terriblement difficiles. "

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6