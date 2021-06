DIRECT. Roland-Garros : suivez et commentez avec nous la finale dames surprise entre Krejcikova et Pavlyuchenkova

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROLAND_GARROS

: Barbora Krejčíková prend le large dans cette première manche et mène 3-1 face à sa rivale russe, grâce notamment à la variété de ses coups. Justine Hénin avait détaillé cette opposition de style à nos camarades de franceinfo sport ce matin : "Pavlyuchenkova développe beaucoup de puissance, avec des coups très francs et lourds qui font mal sur cette terre battue. C'est sa qualité physique numéro une alors que Krejcikova va s'exprimer différemment, avec beaucoup de variation dans le rythme."

: Les deux joueuses perdent chacune à leur tour leur mise en jeu (1-1). Le public, lui, n'a pas encore choisi son camp, on sent qu'il attend de se faire une idée avant de soutenir une joueuse plus que l'autre.

: @Curieuse Il n'y a eu qu'une exception, pour le France-Bulgarie où étaient invités de nombreux soignants, la semaine dernière. On ne peut pas vraiment dire que le foot a eu un traitement de faveur par rapport à la petite balle jaune.

: Bonjour FI !Avant tout, un immense merci de nous avoir fait vivre en direct nocturne sur France 3 ce match magnifique Djokovic vs Nadal ! 🤩🙏✨J'en profite pour dire aux mécontents que garder du public jusqu'à la fin, ça a aussi concerné chaque téléspectateur-trice : c'était déchirant d'imaginer un huis-clos, parce qu'interruption du match, rebattage des cartes et ambiance de plomb, pour les joueurs et pour nous, chez nous. Ce ne sont donc pas une poignée de privilégiés seulement, mais bien des millions de téléspectateurs d'une chaîne publique qui ont adoré cette dérogation !Ceci étant posé, je fais appel à votre légendaire mémoire : il me semble que plusieurs matches de foot, même lors du couvre feu à 21h, avaient été autorisés à recevoir du public. D'ailleurs ce public ci s'était agglutiné dans des bus, puis dans une seule tribune, alors qu'on pouvait voir hier soir les spectateurs respecter les distances... Est-ce que cela avait créé une telle levée de boucliers, alors même qu'il ne me semble pas que c'étaient des matches exceptionnels ? D'autant qu'hier, la dérogation a été donnée grâce à la beauté homérique du match, et non en amont comme pour le foot ?Foot vs Tennis, 2 poids 2 mesures dans la réaction collective ? Ou est ce que je suis juste peu objective ?Merci pour tout, j'espère que vous aurez le temps de me répondre, et bon courage ! 😉

: Les deux joueuses viennent d'entrer sur le court, on les sent forcément un peu crispées vu l'enjeu. Si vous êtes coincé dans une réunion entre potes qui s'éternise, vous pouvez jeter un œil sur france.tv pour voir les images, mais si vous êtes poli, vous pouvez vous contenter de lire ce live en faisant mine de recevoir des SMS en pagaille.

: Petite astuce chez vous, cette chère Anastasia Pavlyuchenkova est surnommée "Pav", je ne vous cache pas que pour des raisons de concision, je risque d'y avoir recours une paire de fois. Je n'ai en revanche pas trouvé trace d'un petit sobriquet pour Barbora Krejčíková, que je ne me hasarderai donc pas à appeler "Krej".

: Décidément très occupé à commenter l'actualité sportive entre deux expériences scientifiques, Thomas Pesquet a un petit mot pour les deux finalistes de Roland-Garros.

: La Tchèque Barbora Krejčíková, 25 ans, est le dernier produit d'un pays qui règne sur le tennis féminin avec une dizaine de joueuses dans le top 100. Elle ne compte à ce jour qu'un seul titre WTA, conquis cette année à Strasbourg juste avant Roland-Garros.





: La Russe Anastasia Pavlyuchenkova, à qui on prédisait une grande carrière quand elle a débarqué sur le circuit il y a une douzaine d'années, aura attendu 52 tournois du Grand Chelem avant de disputer sa première finale, un record. Le chemin "a été long, avec beaucoup de hauts et de bas", a-t-elle reconnu à l'approche de cette finale.





: La finale dames de Roland-Garros oppose donc Barbora Krejčíková à Anastasia Pavlyuchenkova. Outre les amateurs de Scrabble (deux mots comptent triple), les amateurs de tennis se réjouiront d'une affiche inattendue. Pour la sixième fois consécutive, la joueuse victorieuse de Roland-Garros y obtiendra son premier Grand Chelem (Muguruza en 2016, Ostapenko en 2017, Halep en 2018, Barty en 2019 et Swiatek en 2020).

: A partir de 15 heures, suivez et commentez avec nous dans ce direct la finale dames entre Barbora Krejcikova et Anastasia Pavlyuchenkova. L'incontournable Pierre Godon nous rejoindra pour vous faire vivre cet événement. (NICOL KNIGHTMAN / AFP)

: C'est le Français Luca van Assche, 17 ans, qui vient de remporter le titre juniors de Roland-Garros en battant en finale son compatriote Arthur Fils 6-4, 6-2.





: Rares sont ceux qui auraient pu prédire la finale féminine du tournoi, qui se jouera cet après-midi, à 15 heures. En effet, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Tchèque Barbora Krejčíková joueront chacune leur première finale de Grand Chelem. Voici ce qu'il faut savoir sur ces deux joueuses qui ont déjoué les pronostics.







: Suivez la finale juniors masculine 100% française qui oppose Luca Van Assche et Arthur Fils, en direct sur franceinfo sports.





: Franceinfo sports vous a compilé les meilleurs moments du match déjà légendaire entre Djokovic et Nadal. On ne s'en lasse pas ! <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

• Tremblement de terre sur la planète tennis : Rafael Nadal, treize fois sacré sur la terre battue parisienne et en quête d'un 21e trophée record en Grand Chelem, a été déboulonné par Novak Djokovic en demi-finales après un combat d'anthologie de plus de quatre heures hier.





