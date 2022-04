Wimbledon : le Kremlin vent debout contre une possible exclusion des joueurs russes et bélarusses

La tension est montée d’un cran, mercredi, entre le gouvernement russe et le tournoi de Wimbledon qui pourrait interdire aux joueurs russes et biélorusses de participer.

Avant même une officialisation du All England Club qui organise le tournoi de Wimbledon, troisième Grand Chelem de la saison, la Russie a condamné une possible interdiction de participer frappant les joueurs russes et bélarusses, mercredi 20 avril. "Une nouvelle fois, ils font des sportifs les otages de préjugés politiques, d'intrigues politiques (...) C'est inacceptable", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov après la révélation de cette prise de position dans la presse britannique.

Va-t-on voir le Russe Daniil Medvedev, actuel N.2 mondial, et la Bélarusse Aryna Sabalenka, demi-finaliste en 2021, à Wimbledon cette année ? Selon les informations du quotidien britannique The Times et de la BBC, confirmées par une source Franceinfo, les organisateurs souhaitent exclure les joueurs russes et biélorusses en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Jusqu’ici, depuis le début de l'offensive russe le 24 février dernier, les joueurs russes et biélorusses ont pu continuer à participer aux compétitions ATP et WTA sous un drapeau neutre. Ce dispositif était censé s'étendre aux trois tournois du Grand Chelem encore à disputer en 2022, tandis que la Fédération internationale (ITF) avait interdit aux équipes des deux pays de participer à la Coupe Davis et à la Coupe Billie Jean King (ex-Fed Cup).

Au Royaume-Uni, les sanctions pourraient être bien plus tranchées. La presse britannique annonce en effet, après près de deux mois de pourparlers, que les organisateurs de Wimbledon devraient interdire la participation des joueurs russes et biélorusses plutôt que d'adhérer à une solution de compromis proposée par le gouvernement britannique qui demandaient aux tennismen et tenniswomen de signer une déclaration par laquelle ils ne feraient pas de commentaires favorables au président russe Vladimir Poutine. Wimbledon a préféré l’exclusion totale en estimant que la signature de telles déclarations pourrait avoir un impact négatif sur les familles des joueurs.

Gazon maudit pour les Russes et Bélarusses ?

Ces sanctions pourraient s’étendre sur tous les tournois britanniques sur gazon cet été. La Lawn Tennis Association (LTA), qui supervise les principaux tournois de préparation à Wimbledon tels que le Queen's et celui d'Eastbourne, a déclaré la semaine dernière qu'elle suivrait l'exemple de Wimbledon. "Nous pensons que, du point de vue du public et de la mise en oeuvre pratique, il faut un alignement (entre le All England Club et la LTA, NDLR), pour que ce soit vraiment clair et compris", a déclaré Scott Lloyd, directeur général de la LTA. "C'est d'une importance capitale."

Le Kremlin a d’ores et déjà réagi via son porte-parole Dmitri Peskov qui a indiqué qu’il serait "inacceptable" d'interdire aux joueurs de tennis russes de participer au tournoi londonien. "Vu que la Russie est un pays très fort en tennis, nos athlètes figurant au sommet des classements mondiaux, leur exclusion aura un impact sur la compétition elle-même", a-t-il estimé.