Wimbledon 2021 : Roger Federer, opposé à Adrian Mannarino au 1er tour, ne pourra pas croiser Novak Djokovic avant la finale

Le tirage au sort de Wimbledon, troisième Grand Chelem de la saison, a positionné Roger Federer et Novak Djokovic dans des parties de tableau différentes.

C'est le duel tant attendu. Et il ne pourra pas régaler le public britannique avant une possible finale. Roger Federer et le numéro un mondial, Novak Djokovic, ne sont pas dans la même partie de tableau du tournoi de Wimbledon, à la suite du tirage au sort réalisé vendredi 25 juin.

À 39 ans, le Suisse tentera d'aller chercher son 21e titre en Majeur, et son 9e sur le célèbre gazon londonien. Pour cela, il aura sur son chemin, dès le 1er tour le Français Adrian Mannarino, puis l'actuel n°2 mondial, Daniil Medvedev, dès les quarts de finale. Le Serbe, vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros en 2021, rêve lui du fameux Grand Chelem sur une seule et même saison.

Au 1er tour, il jouera le jeune Britannique (19 ans) invité, Jack Draper. Il aura probablement sur son chemin le Russe Andrey Rublev en quarts de finale, et peut-être Stefanos Tsitsipas en demies, son rival en finale de Roland-Garros cette anée, si ce dernier parvient à trouver le rythme sur le gazon et à dompter d'abord Frances Tiafoe, qu'il affronte dès le 1er tour.

Le public britannique gardera un œil attendri sur l'entrée en lice d'Andy Murray, son chouchou depuis tant d'années. Détenteur d'une invitation, il affronte le Géorgien Nikoloz Basilashvili (n°24) d'entrée.

Outre Adrian Mannarino, peu chanceux au tirage, un autre Français aura un sacré défi à relever. Ugo Humbert, vainqueur du tournoi de Halle, sera confronté à l'Australien Nick Kyrgios (61e mondial), quart de finaliste ici-même en 2014.