Wimbledon 2021 : Cornet sans pitié pour Andreescu, Burel au deuxième tour... Ce qu'il faut retenir de la troisième journée du tournoi féminin

Après le zéro pointé des Françaises lors des deux premières journées, Alizé Cornet et Clara Burel ont amené une petite éclaircie bleue dans le ciel gris de Wimbledon, mercredi 30 juin.

Après une victoire à Berlin contre la même Bianca Andreescu (7e joueuse mondiale) il y a deux semaines, la Française Alizé Cornet a réédité sa performance au premier tour de Wimbledon en deux sets secs (6-2, 6-1) et 1h23 de match. Mieux entrée dans la rencontre, elle a rapidement fait la course en tête dans la première manche, avec deux breaks consécutifs sur deux jeux de service de la Canadienne, tête de série numéro 5 du tournoi.

Une entame idéale pour la trentenaire et désormais 58e joueuse mondiale. Elle a ensuite poursuivi ses efforts pour pousser Bianca Andreescu dans ses retranchements, avec 34 fautes directes contre seulement 7 pour la Niçoise. À 31 ans, Cornet semble renaître sur le gazon après une première partie de saison marquée par six éliminations au premier tour en seize tournois disputés. Elle affrontera l'Australienne Ajla Tomljanovic (75e) dans un deuxième tour abordable.

