Wimbledon 2021 : Cornet et Burel éliminées, Barty et Krejcikova confirment... Ce qu'il faut retenir de la 4e journée du tournoi chez les femmes

Alors que Barbora Krejcikova, Ashleigh Barty et Cori Gauff ont validé leur place pour le troisième tour jeudi, les Françaises Alizé Cornet et Clara Burel ont été éliminées.

Il n'y a plus aucune Française en lice à Wimbledon. Alizé Cornet et Clara Burel ont toutes les deux échoué au deuxième tour, jeudi 1e juillet. Du côté des têtes de série, la gagnante de Roland-Garros Barbora Krejcikova a décroché son ticket pour le troisième tour, jeudi 1e juillet, tout comme Ashleigh Barty et Cori Gauff. Quant à Maria Sakkari et Elina Svitolina, elles ont quitté le tournoi par la petite porte.

Krejcikova, Barty et Gauff filent au troisième tour

Facile pour Barbora Krejcikova. Après avoir remporté son premier titre de Grand chelem en simple à Roland-Garros, la Tchèque est facilement venue à bout d'Andrea Petkovic (7-5, 6-4) et file au troisième tour.

Roland-Garros champion Barbora Krejcikova rolls on to a first appearance in the third round with a convincing 7-5, 6-4 win over Andrea Petkovic#Wimbledon pic.twitter.com/bjiMLPl44e — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021

De son côté, la tête de série n°1 Ashleigh Barty a ouvert le bal sur le Court central et déroulé face à la Russe Anna Blinkova (6-4, 6-3). Après un début de match compliqué et neuf doubles fautes au total, la numéro 1 mondiale a décroché son ticket pour le troisième tour et affrontera la Tchèque Katerina Siniakova, partenaire de double de Barbora Krejcikova. À noter qu'Ashleigh Barty n'a jamais dépassé le stade des huitièmes de finale à Wimbledon.

Enfin, la jeune prodige américaine Cori Gauff s'est qualifiée sans difficulté face à la Russe Elena Vesnina (6-4, 6-3). Défaite en quarts de finale à Roland-Garros face à Barbora Krejcikova, la joueuse de 17 ans confirme son statut sur le gazon londonien. En 2019, alors âgée de seulement 15 ans, elle avait atteint les huitièmes de finale.

Sakkari et Svitolina sortent par la petite porte

Deux contre-performances à Wimbledon. Après avoir été redoutable sur terre battue, Maria Sakkari n'a pas réussi à s'imposer face à l'Américaine Shelby Rogers, pour sa première sur gazon. Celle-ci a remporté son duel face à la demi-finaliste de Roland-Garros en deux sets (7-5, 6-4).

Sur le court n°2, c'est Elina Svitolina qui enchaîne une deuxième élimination en première semaine après Roland-Garros. Battue par la Polonaise Magda Linette (6-3, 6-4), la n°5 mondiale n'a tenu qu'une heure et cinq minutes face à la 44e mondiale.

L'aventure des Françaises à Wimbledon est (déjà) finie

Après avoir fait tomber facilement la tête de série numéro 5 Bianca Andreescu au premier tour, Alizé Cornet n'est pas parvenue à prendre le dessus sur l'Australienne Ajla Tomljanovic (6-4, 0-6, 6-3). Malgré un premier set accroché et un deuxième remporté haut la main, la Niçoise n'a pas tenu sur la durée.

Alizé ne confirme pas



Au lendemain de sa perf' face à Bianca Andreescu, Alizé Cornet chute face à Alja Tomljanovic 6-4 0-6 6-3 au 2ème tour de Wimbledon pic.twitter.com/G1QVJ078w7 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) July 1, 2021

Clara Burel n'a pas fait mieux. La jeune Française, qualifiée pour la première fois de sa carrière au deuxième tour de Wimbledon, s'est inclinée en deux sets (6-3, 6-4) et 1h10 de jeu face à la 102e joueuse mondiale Kaja Juvan.

Il s'agit seulement de la troisième fois qu'aucune joueuse française ne se qualifie pour le troisième tour du tournoi londonien.