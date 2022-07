Tennis : Serena Williams, Iga Swiatek, Simona Halep… Les victoires les plus marquantes d’Alizé Cornet dans les grands tournois

Alizé Cornet a frappé un grand coup. Sur le gazon de Wimbledon, samedi 2 juillet, la Française a fait chuter la meilleure joueuse du monde, Iga Swiatek (6-4, 6-2), qui restait sur une série de 37 victoires de rang. Un coup d'éclat inattendu, qui rappelle les plus grands succès de la Niçoise dans les tournois majeurs.

2014 : trois victoires coup sur coup contre la reine Serena Williams

En 2014, Serena Williams s’est découvert une coriace bête noire : Alizé Cornet. Cette année-là, la Française a réalisé l’exploit de dominer l’Américaine, alors numéro 1 mondiale, à trois reprises. La première fois lors du tournoi Premier de Dubaï, mi-février, en demi-finale, grâce à une victoire nette (6-4, 6-4). La deuxième fois sur les courts verts de Wimbledon, au 3e tour du tournoi anglais, et malgré la perte sèche du premier set (1-6, 6-3, 6-4). Et la troisième fois au 3e tour du tournoi Premier 5 de Wuhan, à la rentrée, sur un abandon de Serena Williams alors que l'Américaine menait un set à zéro.

Serena Williams félicite Alizé Cornet après sa victoire à Dubaï, le 21 février 2014. (MARWAN NAAMANI / AFP)

2015 : la démonstration contre Simon Halep à Madrid

Dès son entrée en lice au Masters 1000 de Madrid 2015, Alizé Cornet défie un très gros morceau, la numéro 2 mondiale Simona Halep. Auréolée de son titre à Indian Wells quelques semaines plus tôt, la Roumaine s’avance comme grande favorite. Mais elle est renversée par une Alizé Cornet au sommet de son art, qui arrache le premier set au tie-break et déroule lors de la seconde manche (7-6, 6-3). Un exploit retentissant, mais de courte durée, puisque la Française tombe dès le tour suivant contre Roberta Vinci.

2021 : entrée en lice expéditive à Wimbledon face à Andreescu

Six ans et quelques galères plus tard, Alizé Cornet offre une nouvelle prestation de grande classe à Wimbledon. Pour son premier tour, elle fait face à la jeune Bianca Andreescu (21 ans), septième joueuse mondiale et sacrée à l’US Open un an et demi plus tôt. Cornet balaye la Canadienne, totalement dépassée, en moins d’une heure et demie de jeu (6-2, 6-1). Son tournoi londonien part sur les chapeaux de roue, mais elle tombe de haut dès le 2e tour, battue par Ajla Tomljanovic, qu'elle retrouvera en huitième de finale cette année.

2022 : succès contre Garbine Muguruza à l’Open d’Australie

En début d’année à Melbourne, Alizé Cornet s’était déjà illustrée contre une joueuse du top 10 mondial. Opposée à Garbine Muguruza, n°3 mondiale, dès le deuxième tour, elle n’avait fait qu’une bouchée de l’Espagnole (6-3, 6-3), quelques jours avant de fêter ses 32 ans. Le début d’une belle aventure sur les courts australiens, menée jusqu’en quart de finale, son meilleur résultat en Grand Chelem.

Menudo bajón



Muguruza cae eliminada en segunda ronda del #AUSOpen ante Cornet



6⃣-3⃣

6⃣-3⃣



Badosa y Parrizás, únicas españolas en tercera ronda pic.twitter.com/ssYpSMlZS3 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2022

2022 : l'exploit contre Swiatek à Wimbledon

Au 3e tour de Wimbledon 2022, Alizé Cornet a signé l’un des plus grands exploits de sa carrière en écartant la numéro 1 mondiale et nouvelle terreur des courts depuis la retraite surprise d'Ashleigh Barty le 23 mars dernier. La Polonaise, invaincue depuis plusieurs mois, et récente gagnante de Roland-Garros, a dû céder face une prestation de haute volée de la Niçoise. Cornet affrontera Tomljanovic (44e joueuse mondiale) en huitième de finale, pour se donner le droit de rêver à de nouveaux exploits.