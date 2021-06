DIRECT. Wimbledon : Djokovic, Tsonga, Cornet, Monfils, Humbert et Murray au programme... Suivez la 3e journée

Programme (sur)chargé, mercredi 30 juin, sur les courts de Wimbledon entre la fin des derniers matchs du premier tour et le début du deuxième tour. À l'affiche, la fin des rencontres entre Gaël Monfils et Christpher O'Connell, Lucas Pouille et Cameron Norrie, et le dénouement du match Ugo Humbert-Nick Kyrgios. Du côté des dames, Alizé Cornet défiera la Canadienne Bianca Andreescu. À noter également la rencontre de Novak Djokovic contre Kevin Anderson et la présence en fin de journée du Britannique Andy Murray face à Oscar Otte sur le Centre Court.