Direct Wimbledon 2024 : Rybakina rejoint le dernier carré, De Minaur forfait et Djokovic qualifié directement en demie... Suivez les quarts de finale

Le choc du jour n'aura pas lieu. Pour cette deuxième journée des quarts, mercredi 10 juillet, il n'y aura qu'un seul match masculin. Alex De Minaur (9e mondial), qui devait affronter Novak Djokovic (n°2), a déclaré forfait, en raison d'une "blessure à la hanche". Après sa démonstration de force contre Holger Rune, le Serbe semble être revenu en grande forme et file donc direct en demi-finale. Dans l'unique rencontre hommes, l'Italien Lorenzo Musetti (25e) affronte Taylor Fritz (12e), qui a éliminé Alexander Zverev en huitièmes de finale. L'Américain de 26 ans va disputer son troisième quart de finale lors des quatre derniers tournois du Grand Chelem. Son but : atteindre le dernier carré pour la première fois.

Le tableau féminin, décimé de ses têtes d'affiche après l'élimination de Coco Gauff au tour précédent, ne compte plus qu'Elena Rybakina comme représentante du top 5. Numéro 4 mondiale et lauréate du Grand Chelem britannique en 2022, elle affronte l'expérimentée Elina Svitolina (21e). L'Ukrainienne apprécie le gazon londonien, où elle a atteint deux fois les demi-finales (2019 et 2023). Le deuxième quart de finale de la journée oppose également deux anciennes lauréates en Grand Chelem, Jelena Ostapenko (14e) et Barbora Krejcikova (32e). La Lettonne avait déjà atteint les quarts de finale à Londres, au contraire de son adversaire tchèque.