DIRECT. Wimbledon 2022 : Caroline Garcia bataille contre Marie Bouzkova, gros duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner... Suivez la journée de dimanche

Après un samedi réussi dans le clan français, et également marqué par l'énorme tension entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas, Caroline Garcia va-t-elle montrer la voie ? Rejointe en huitièmes de finale par Harmony Tan et Alizé Cornet, Garcia a désormais devant elle le chemin des quarts de finale. Il lui faudra pour cela écarter la Tchèque Maria Bouzkova, dimanche 3 juillet. Elle sera la seule Française sur les courts dimanche, mais elle sera loin d'être le seul point d'intérêt de la journée. A suivre également avec grande attention, Ons Jabeur, propulsée nouvelle favorite du tableau féminin après l'élimination de la numéro un mondiale, Iga Swiatek.

Chez les hommes, la tête de série numéro un, Novak Djokovic, est toujours en lice. Le Serbe devra se méfier de la grande surprise du moment, le Néerlandais Tim van Rijthoven. L'affiche du jour fait la part belle à la jeunesse avec le choc Jannik Sinner-Carlos Alcaraz. Suivez les matchs du jour.