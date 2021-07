DIRECT. Wimbledon 2021 : suivez la demi-finale hommes entre Novak Djokovic et Denis Shapovalov

Place aux demi-finales du tableau masculin de Wimbledon. Après sa nette victoire en quarts face à Fucsovics, le double tenant du titre Novak Djokovic atteint le dernier carré pour la 10e fois à Wimbledon. Il affronte Denis Shapovalov (12e mondial). Le Canadien joue sa première demi-finale d'un tournoi en Grand Chelem. Jusqu'à présent, le gaucher n'avait jamais fait mieux qu'un quart de finale à l'US Open 2020.

Shapovalov a déjà croisé le chemin du n°1 mondial à six reprises, et s'est incliné face à lui lors des six confrontations. Le Serbe a logiquement les faveurs des pronostics pour filer en finale mais "Shapo" va tenter de créer l'exploit face à celui qui a fait du Centre Court sa deuxième maison. Suivez la rencontre en direct !