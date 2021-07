DIRECT. Wimbledon 2021 : Murray-Shapovalov au programme, Djokovic également attendu... Suivez la cinquième journée du tournoi

Au programme de ce 3e tour du tournoi de Wimbledon, le vainqueur de Roland-Garros 2021 Novak Djokovic affronte l'Américain Denis Kudla tandis que la Polonaise Iga Swiatek rencontre la Roumaine Irina-Camelia Begu. Le choc de la journée dans le tableau féminin verra la Tunisienne Ons Jabeur (n°21) affronter l'Espagnole Garbine Muguruza (n°11). Mais le match le plus attendu sera celui opposant le chouchou du public, le Britannique Andy Murray, au Canadien Denis Shapovalov (n°10), sur le Center Court.

S'il ne reste plus aucun Français dans les tableaux de simple masculin et féminin, ce n'est pas le cas en double. Six tricolores disputeront leur premier tour. Parmi eux, les gagnants double messieurs de Roland Garros 2021 Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, Jérémy Chardy et Fabrice Martin, et Fiona Ferro et Alizé Cornet chez les dames. Suivez la cinquième journée en direct !