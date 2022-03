Cela fait trois semaines que le tennisman Sergiy Stakhovsky a délaissé ses activités pour défendre son pays, l'Ukraine. Alors que Kiev, est sous les bombes, mardi 15 mars, le natif de la capitale ukrainienne se veut toujours aussi déterminé.

"Je suis prêt à aller aussi loin que mon pays en a besoin, explique-t-il à l'émission Tout le Sport. Il n'y a pas de limites. S'il faut se battre, on se battra. On ne capitulera pas. Je ferai ce qu'il faut, que cela soit dans les médias ou dans la rue. On n'abandonnera pas".

En plus d'avoir enfilé le treillis, Stakhovsky tente de mobiliser le monde du tennis, avec sa compatriote Elina Svitolina, afin de lever des fonds pour les réfugiés ukrainiens. "On essaie de faire ce que l'on peut pour aider ceux qui ont dû quitter le pays" commente l'ex-35e joueur mondial.