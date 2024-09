US Open 2024 : plus de Français en simple, Sinner et Swiatek se rassurent... Ce qu'il faut retenir de la nuit de samedi à dimanche

Après une nuit forte en sensations vendredi, marquée par l'élimination de Novak Djokovic, la soirée de samedi a été plus calme. Les favoris des tableaux masculin et féminin encore en lice ont tenu leur rang, n'offrant que peu de surprise aux spectateurs américains. La dernière Française en lice en simple, Jessika Ponchet, a échangé ses derniers coups de raquettes et mis fin à son épopée américaine aux portes des huitièmes de finale.

Jessika Ponchet éliminée, plus de Français en simple

Dernière Française encore en lice en simple, Jessika Ponchet n'ira pas plus loin que le troisième tour. La 143e joueuse mondiale s'est inclinée en deux sets (6-3, 6-2), après 1h15 de match, face à la Danoise Caroline Wozniacki, 71e mondiale. Une logique respectée pour la tenniswoman tricolore de 27 ans. "L'expérience était dingue, je n'avais jamais gagné un match ici, là je me retrouve au troisième tour en ayant passé les qualifications, en ne faisant que des bons matchs gagnés en deux sets, donc c'est vrai que l'expérience, quoi qu'il arrive, elle est là, donc je suis quand même super contente du tournoi" s'est-elle réjouie.

Jannik Sinner et Daniil Medvedev n'ont pas fait de détail

Jannik Sinner n'a pas éprouvé la moindre difficulté à se qualifier samedi pour les huitièmes de finale de l'US Open, en écartant l'Australien Christopher O'Connell (87e) 6-1, 6-4, 6-2 en seulement 1h56 de jeu. Le numéro 1 mondial et désormais grand favori de cette édition de l'US Open depuis les éliminations précoces de Novak Djokovic et de Carlos Alcaraz affrontera lundi l'Américain Tommy Paul (14e), vainqueur en quatre sets du Canadien Gabriel Diallo pour tenter de retrouver les quarts de finale.

Contre la tête de série 31, l'Italien Flavio Cobolli, Daniil Medvedev a connu à peine plus de difficultés. Le Russe, vainqueur du tournoi en 2021, s'est imposé 6-3, 6-4, 6-3 en 2h18 de jeu. Son possible affrontement digne d'une finale avant l'heure avec Sinner dès les quarts de finale passera auparavant par l'obstacle Nuno Borges, le Portugais vainqueur du seul match en cinq sets du jour contre le Tchèque Jakub Mesnik.

Jasmine Paolini et Jessica Pegula déroulent

Jasmine Paolini, 5e mondiale et finaliste des deux derniers tournois du Grand Chelem (Roland-Garros et Wimbledon), s'est elle aussi qualifiée pour le tour suivant en battant la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (32e) sur le score de 6-3, 6-4. Alors qu'elle n'avait jamais dépassé le deuxième tour en Majeur avant cette année, l'Italienne aura atteint en 2024, la deuxième semaine des quatre tournois du Grand Chelem. La joueuse de 28 ans affrontera lundi la Tchèque Karolina Muchova (52e) pour tenter de se hisser en quarts.

Même constat du côté de Jessica Pegula, 6e mondiale, face à l'Espagnole Jessica Bouzas, 74e, avec une victoire sèche en deux sets (6-3, 6-3), en seulement 1h12 de jeu. En huitièmes de finale, la joueuse de 30 ans affrontera la Russe Diana Shnaider, tombeuse de Sara Errani, pour tenter d'atteindre les quarts de finale, deux ans après s'être fait éliminer aux portes du dernier carré par Iga Swiatek, future vainqueure.

Swiatek, non plus, n'a pas connu de mauvaise surprise face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. La numéro 1 mondiale n'avait pas de temps à perdre, à peine plus d'une heure et demie de jeu, dans un match bien maîtrisé malgré une légère tension entre les deux joueuses. Pavlyuchenkova s'est rendue coupable d'un coup peu fair-play au filet en visant directement son adversaire sans s'excuser dès le premier point de la deuxième manche. Il n'en fallait pas plus pour motiver encore davantage la Polonaise, vainqueur 6-4 6-2.