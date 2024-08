US Open 2024 : Djokovic et Sabalenka sans trembler, sept Français déjà qualifiés, la dernière de Thiem... Ce qu'il faut retenir de la nuit de lundi à mardi

Les hostilités ont débuté à New York. L'US Open, quatrième et dernier Grand Chelem de l'année, s'est ouvert, lundi 26 août, de l'autre côté de l'Atlantique. Les gros noms comme Novak Djokovic, Aryna Sabalenka et Coco Gauff n'ont pas tremblé pour rejoindre le deuxième tour. Un stade que 7 Français sur 13 engagés sont également parvenus à atteindre.

Djokovic, Sabalenka et les favoris assurent

Premier des trois grands favoris avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à s'élancer côté messieurs, Novak Djokovic s'est défait sans trembler du Moldave Radu Albot (138e joueur mondial) en trois sets et à peine plus de deux heures de jeu (6-2, 6-2, 6-4). Avant lui, Alexander Zevrev (4e) s'était aussi hissé au tour suivant en venant à bout de son compatriote allemand Maximilian Marterer, repêché, malgré la perte du deuxième set (6-2, 7-6, 6-3, 6-2). Pas de mauvaise surprise non plus pour le Russe Andrey Rublev (n°6) et le Norvégien Casper Ruud (n°8), finaliste en 2022. La surprise de la nuit est venue d'Holger Rune, qui a chuté dès le premier tour face à l'Américain Brandon Nakashima (6-2, 6-1, 6-4).

Chez les femmes, pas de souci non plus pour Aryna Sabalenka, victorieuse facilement de l'Australienne Priscilla Hon (6-3, 6-3). Pour son entrée en lice, la championne en titre de l'US Open, Coco Gauff, n'a pas fait dans le détail et c'est la Française Varvara Gracheva qui en a fait les frais. La native d'Atlanta a balayé son adversaire en 1h06 (6-2, 6-0).

Les Français Burel, Monfils et Humbert se hissent au deuxième tour

Certains autres représentants tricolores ont été plus en veine. Clara Burel a réalisé l'un des gros coups de la nuit en remportant un autre duel franco-américain sur le court Arthur-Ashe face à l'ancienne lauréate Sloane Stephens, malgré une première manche ratée (0-6, 7-5, 7-5). Diane Parry a longtemps été accrochée par la Chinoise Wang Xiyu (53e) mais elle a fini par l'emporter à la faveur de deux tie-breaks maîtrisés (7-6 [2], 7-6 [5]). La 60e joueuse mondiale affrontera une autre joueuse de l'Empire du milieu, Yafan Wang (80e), qualifiée après avoir profité du forfait de la Grecque Maria Sakkari (9e) pour une douleur à l'épaule après un set disputé.

Ça passe également pour Ugo Humbert et Gaël Monfils. La tête de série n°17 a remporté son premier match à l'US Open depuis quatre ans en disposant sans encombre du Brésilien Thiago Monteiro (6-3, 6-4, 6-4), tandis que l'ancien demi-finaliste a renversé Diego Schwartzman (6-7[2], 6-2, 6-2, 6-1). Vainqueurs de matchs à rallonge, Arthur Rinderknech (6-4, 4-6, 3-6, 6-3, 7-6[10] face à l'Américain Christopher Eubanks) et Alexandre Müller (3-6, 7-6[7], 6-3, 6-4 contre l'Australien Adam Walton) ont aussi rallié le deuxième tour, tout comme Arthur Cazaux, expéditif face à Pablo Carrena Busta (6-1, 6-3, 6-3).

En revanche, Hugo Grenier s'est incliné dans un duel de rescapés des qualifications contre l'Américain Mitchell Krueger (4-6, 6-3, 6-4, 7-5) quand Océane Dodin (86e), absente du circuit depuis près de deux mois, n'a pas tenu la distance contre l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (6-1, 3-6, 6-1). Du haut de sa 50e place mondiale, Giovanni Mpetshi Perricard n'a pas non plus trouvé la solution, s'inclinant après avoir concédé 49 fautes directes en trois sets contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry, 34e mondial (6-4, 6-2, 6-3). Issu des qualifications, Kyrian Jacquet n'a rien pu faire contre la tête de série n°9, Grigor Dimitrov (6-3, 6-4, 6-2), alors que Chloé Paquet s'est elle aussi sèchement inclinée contre la Britannique Harriet Dart (6-1, 6-2).

La dernière danse de Dominic Thiem

Il a effectué sa dernière dans un tournoi majeur. Vainqueur de l'US Open en 2020, l'Autrichien de 30 ans n'a pas fait le poids contre l'Américain Ben Shelton (13e), qui l'a facilement emporté en trois sets sur le court Arthur-Ashe (6-4, 6-2, 6-2). Invité par l'organisation, celui qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison n'a rien pu faire face au demi-finaliste surprise de la dernière édition.

Retombé au 210e rang ATP, Dominic Thiem n'a remporté que deux rencontres en 2024 sur le circuit principal, le dernier remontant au mois d'avril. Plombé par de graves blessures à son poignet droit depuis plusieurs années, l'ex-numéro 3 mondial avait déjà été éliminé par Shelton à Flushing Meadows en 2023... sur abandon.