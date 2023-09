US Open 2023 : Novak Djokovic se fait une grosse frayeur, fin de parcours pour Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi... Ce qu'il faut retenir de la nuit

Le numéro 2 mondial a dû s'employer pour ne pas sortir dès le 3e tour à Flushing Meadows, dans la nuit de vendredi à samedi.

On a bien failli assister à un coup de tonnerre dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 septembre, à l'US Open. Le recordman du nombre de Grands Chelems sur le circuit masculin, Novak Djokovic, a loupé son entame de match face à son compatriote Laslo Djere au 3e tour mais est tout de même parvenu à remonter un handicap de deux sets de retard. C'est en revanche terminé pour les Français Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi, sortis respectivement par Frances Tiafoe et Dominic Stricker.

Dans le tableau féminin, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a infligé une leçon à Kaja Juvan, Caroline Wozniacki a confirmé son retour en forme tandis que la tête de série numéro 4, Elena Rybakina, a pris la porte. Voici tout ce qu'il faut retenir de la nuit à Flushing Meadows.

La frayeur : Novak Djokovic évite le pire face à Laslo Djere

Les fans de "Nole" ont sans doute eu quelques frissons lorsque celui qui est assuré de redevenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi était mené deux sets à zéro par son compatriote serbe Laslo Djere. "C'est l'un des matchs les plus difficiles que j'ai eu à jouer ici", a témoigné Novak Djokovic à la fin de la rencontre, après avoir tout de même validé sa qualification pour les huitièmes de finale en cinq sets (4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3).

"Après le deuxième set, pendant la pause toilettes, je me suis fait un discours de motivation devant un miroir. Il fallait que je parvienne à élever mon niveau. Ca ne fonctionne pas toujours, mais là, ça a fonctionné", a-t-il reconnu. Son adversaire, qui avait mis beaucoup d'énergie dans les deux premiers sets, n'a pas tenu le choc et le "Djoker" a fait cavalier seul dans les trois dernières manches. Il a conclu sur sa seconde balle de match après 3h45 de duel.

Novak Djokovic est toujours en lice pour viser un quatrième sacre à l'US Open, qui lui permettrait d'égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court (entre 1960 et 1973). Il défiera le Croate Borna Gojo (105e) pour une place en quarts de finale.

Les Français : Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi arrêtés aux portes des 8es

Il ne reste plus que deux joueurs tricolores engagés au troisième tour de l'US Open. Dans la nuit de samedi à dimanche, Arthur Rinderknech et Clara Burel tenteront de s'inviter en deuxième semaine du tournoi américain, ce que n'ont pu faire Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi vendredi.

Le premier avait fort à faire contre Frances Tiafoe, soutenu par un public acquis à sa cause. Et le Français a refroidi l'audience en remportant le premier set, affichant sa volonté de ne rien lâcher malgré un contexte difficile. La tête de série numéro 10 a ensuite repris la main sur la partie, remportant les deux manches suivantes, avant de conclure au jeu décisif dans la quatrième (4-6, 6-2, 6-3, 7-6 [8-6]).

Surprise de cette édition 2023 après avoir eu le scalp de Stefanos Tsitsipas au deuxième tour, le jeune Dominic Stricker, 21 ans, a également eu le dernier mot face à Benjamin Bonzi. Pourtant, c'est bien le Français qui avait pris le meilleur départ après avoir empoché le premier set. Tout proche de remporter les deux suivants, il a finalement vu le qualifié suisse serrer le jeu quand il le fallait pour repasser devant. Si Bonzi parvenait à revenir à hauteur en gagnant la quatrième manche, il déposera les armes quelques minutes plus tard dans le cinquième set (2-6, 7-5, 7-6 [7-4], 3-6, 6-2).

"Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai élevé mon niveau pour jouer un très bon cinquième set, je n'avais jamais joué devant autant de public et c'était super", a reconnu Stricker qui participe à son troisième tournoi du Grand Chelem. Au prochain tour, il affrontera le Tchèque Jakub Mensik (206e, 17 ans), issu comme lui des qualifications, ou l'Américain Taylor Fritz (9e) pour une place en quarts.

La claque : Iga Swiatek corrige "sa meilleure amie"

Iga Swiatek, tenante du titre, s'est montrée impitoyable vendredi avec la Slovène Kaja Juvan (145e et issue des qualifications), corrigée 6-0, 6-1 au troisième tour de l'US Open. "C'est ma meilleure amie [sur le circuit], donc c'était ça qui était le plus dur", a confié la tenante du titre, après une victoire bouclée en 49 minutes.

Juvan, 22 ans comme Swiatek, a été totalement étouffée par la puissance, le rythme et la précision de la Polonaise. "C'est certain que mon niveau était élevé, et je n'ai pas commis beaucoup de fautes directes [cinq]", s'est félicité la numéro 1 mondiale. Sur sa route pour un cinquième titre du Grand Chelem, la Polonaise sera opposée en huitièmes de finale à la Lettone Jelena Ostapenko (21e).

Toujours dans le tableau féminin, la Roumaine Sorana Cirstea (30e) a créé la surprise en battant la 4e mondiale Elena Rybakina (6-3, 6-7 [6-8], 6-4). Chahutée par Elise Mertens, Coco Gauff est parvenue à s'imposer en trois manches (3-6, 6-3, 6-0) et retrouvera la revenante Caroline Wozniacki en huitièmes. Pour son retour sur un tournoi du Grand Chelem depuis sa retraite à l'Open d'Australie 2020, après avoir donné naissance à deux enfants, la Danoise a éliminé l'Américaine Jennifer Brady (4-6, 6-3, 6-1).