US Open 2023 : Novak Djokovic et Iga Swiatek déroulent, le finaliste sortant Casper Ruud éliminé, Benjamin Bonzi surprend... Ce qu'il faut retenir de la nuit

Le Norvégien, finaliste en 2022 à Flushing Meadows, a été battu dès le deuxième tour, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Décidément, les têtes de série n'en finissent plus de tomber à New York. Après l'élimination prématurée de Stefanos Tsitsipas au 2e tour de l'US Open 2023, le numéro 5 mondial Casper Ruud a également été sorti, mercredi 30 août, par le Chinois Zhizhen Zhang. Cela ouvre davantage la partie de tableau du Serbe Novak Djokovic, très facile encore pour rallier le 3e tour. La numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, s'est également baladée alors que les Français Benjamin Bonzi et Adrian Mannarino poursuivent brillamment leur route. Voici tout ce qu'il faut retenir de la nuit à Flushing Meadows.

La surprise : Casper Ruud, finaliste sortant et déjà sorti

Holger Rune (4e) au premier tour, Stefanos Tsitsipas (7e) quelques heures plus tôt : il ne fallait pas se retrouver dans la partie de tableau de Novak Djokovic cette année à New York. Le numéro 2 mondial voit ses principaux rivaux tomber les uns après les autres. Dernier en date : le finaliste sortant, Casper Ruud, 5e au classement ATP. Le Norvégien, finaliste à Roland-Garros ces deux dernières années, a été renversé par le Chinois Zhizhen Zhang (63e) en cinq manches (6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2) et 3h19 de jeu.

Les Français : Benjamin Bonzi impressionne, Adrian Mannarino assure

S'il ne reste plus qu'une seule Française en lice (Clara Burel, qui affrontera Karolina Pliskova, n°25), les garçons se sont encore illustrés. A commencer par l'étonnant Benjamin Bonzi. Le 108e mondial s'est offert l'une de ses plus belles victoires en carrière en venant à bout du géant (2,01 m) d'Atlanta, Christopher Eubanks (30e). Dans des conditions difficiles, avec un public américain bruyant et évidemment acquis à la cause de son adversaire, le Nîmois a fait preuve de sang-froid de bout en bout pour se qualifier (7-6 [8-6], 2-6, 6-2, 7-6 [9-7]) au troisième tour, une première dans sa carrière. Pour une place en huitièmes de finale, il affrontera le Suisse Dominik Stricker (128e), tombeur surprise de Stefanos Tsitsipas.

35e mondial mais surtout tête de série numéro 22 du tournoi, Adrian Mannarino a disposé tranquillement en quatre manches du Hongrois Fabian Marozsan (92e) 3-6, 6-3, 6-4, 6-1. Il égale dans le même temps sa meilleure performance à New York. Pour faire mieux, il fera face à l'Américain et 10e mondial, Frances Tiafoe. En revanche, le rêve américain a pris fin pour la sensation tricolore, Titouan Droguet, battu en quatre sets par le jeune Tchèque Jakub Mensik (206e) après avoir sorti l'Italien et 20e mondial, Lorenzo Musetti, au premier tour. Hugo Gaston n'a pas fait mieux contre Laslo Djere (n°32) 6-1, 6-2, 6-3.

Les favoris : Iga Swiatek et Novak Djokovic se régalent

Chez les cadors, la balade se poursuit sans embûche ni contretemps. Iga Swiatek, tenante du titre, après les 58 minutes passées lors du 1er tour n'a eu besoin que d'1h34 pour expédier (6-3, 6-4) l'Australienne Daria Saville (322e). La Polonaise, dominatrice, a néanmoins concédé sa mise en jeu à trois reprises (sur les trois balles de break concédées).

Assuré de repasser numéro 1 mondial à l'issue du tournoi, Novak Djokovic n'a mis que deux heures pour surmonter des conditions climatiques étouffantes et boucler sa rencontre contre l'Espagnol Bernabe Zapata (76e) en trois manches (6-4, 6-1, 6-1). "J'ai élevé mon niveau de deux ou trois crans" aux deuxième et troisième set, s'est-il félicité en estimant toutefois être capable de "jouer mieux que ça". Il affrontera, au 3e tour, son compatriote Laslo Djere (38e).

La belle histoire : Caroline Wozniacki est bien de retour !

La Danoise Caroline Wozniacki, ex-numéro 1 mondiale retraitée depuis l'Open d'Australie 2020, s'est offert une splendide victoire face à la Tchèque Petra Kvitova, 11e mondiale (7-5, 7-6 [7-5]). "Jouer en session nocturne sur le court Arthur-Ashe bondé, c'est un rêve qui se réalise", a commenté la Danoise de 33 ans. "Il y a trois ans [au moment de prendre sa retraite], j'aurais dit que je ne reviendrais jamais sur ce court. Mais être de retour et battre la 11e mondiale, c'est quelque chose !", a-t-elle ajouté, très émue.

Vainqueure de l'Open d'Australie (2018), et double finaliste à New York (2009 et 2014), Caroline Wozniacki a remporté sa troisième victoire sur le circuit depuis son retour.