US Open 2023 : le phénix Gaël Monfils, la revancharde Caroline Garcia, la relève tricolore... Quelles sont les chances françaises à Flushing Meadows ?

Avec Gaël Monfils et Caroline Garcia en têtes d'affiche, le tennis tricolore espère retrouver des couleurs pour le dernier Grand Chelem de l'année.

La ville qui ne dort jamais permettra-t-elle au tennis tricolore de se réveiller ? A l'aube de l'US Open 2023, c'est en tout cas un rêve qui pourrait bien se réaliser. Du 28 août au 11 septembre, les courts de Flushing Meadows verront défiler le gratin du tennis mondial, pour le dernier Grand Chelem de l'année. En perte de vitesse depuis plusieurs saisons, le tennis français pourrait y confirmer sa bonne dynamique actuelle, estime Arnaud Clément, pour franceinfo: sport.

Gaël Monfils : un phénix prêt à s'envoler

A 36 ans, "la Monf" en a encore sous la raquette et l'a prouvé ces dernières semaines, aux Masters 1000 de Toronto et de Cincinnati. "Il vient d’enchaîner des très bons tournois, avec un jeu du niveau du top 10, confirme Arnaud Clément, pas surpris. On savait qu’il avait envie, mais on ne savait pas s’il allait retrouver ce niveau physique. Là, il a prouvé qu'il pouvait être très bon, et enchaîner les gros matchs. Ce qui tranche avec ses deux dernières saisons." Miné par les blessures depuis deux ans, Gaël Monfils retrouve une seconde jeunesse depuis quelques semaines.

"On l'a déjà vu jouer à ce niveau, mais pas depuis un moment. Les choses sont en place, il peut jouer n'importe qui, prévient notre consultant, bluffé. Il est très stable, il affiche une confiance incroyable après avoir si peu gagné pendant si longtemps. Espérons que son physique le laisse tranquille". Quart de finaliste à Toronto (battu par Jannik Sinner), huitième de finaliste à Cincinnati (battu par Djokovic), le Français débutera face à un qualifié, avant de peut-être croiser Andrey Rublev (tête de série numéro 8) dès le deuxième tour.

Caroline Garcia : une place à défendre

Tête de série numéro une à Cleveland la semaine dernière, Caroline Garcia ne s'y est pas franchement rassurée. Battue en quart de finale par la Chinoise Lin Zhu (48e mondiale), la numéro 7 mondiale, qui restait avant cela sur quatre défaites consécutives, n'arrivera pas en confiance à l'US Open, dont elle est demi-finaliste sortante. Un statut qui fait qu'elle doit atteindre le même stade du tournoi pour défendre sa place dans le top 10 du classement WTA. "Ce sera une mission compliquée, parce que tout ce qu’elle redoutait est en train d’arriver", s'inquiète Arnaud Clément, "il lui faut un déclic positif, car avec elle, tout peut tourner très vite."

Un déclic que la Française cherche depuis de longues semaines, mais qui pourrait enfin se produire, espère notre consultant : "Elle adore ce Grand Chelem, elle y a bien joué la saison dernière. Elle peut y trouver des repères plus vite qu’ailleurs. L'envie est là, maintenant il faut que ça tourne", développe Arnaud Clément, qui ajoute : "Caroline joue un tennis à risques, qui demande beaucoup de confiance. Si elle tourne enfin dans le bon sens..." Opposée à une qualifiée au premier tour, Caroline Garcia pourrait ensuite croiser la route de Marketa Vondrousova, récente vainqueure de Wimbledon, et Jessica Pegula (n°3 mondiale).

Des jeunes aux dents longues, et des anciens plus mordants

Le reste du contingent tricolore parti à la conquête de la "Big Apple" compte bien aussi croquer à pleines dents dans cet US Open. "Ugo Humbert revient assez fort, Adrian Mannarino joue très bien en ce moment, et est à une place de son meilleur classement ATP, c'est de bon augure", apprécie Arnaud Clément. "Le vent a tourné, nos joueurs expérimentés ne sont plus blessés, ils retrouvent leur forme". Si viser un dernier carré reste prématuré selon notre consultant, il faut néanmoins s'attendre "à des coups d'éclat des Bleus face à des têtes d'affiche."

Une promesse qui comprend également les jeunes étoiles Arthur Fils et Luca van Assche. "Nos jeunes ont eu de très bons résultats sur une bonne partie de l’année, tout est possible, assure Arnaud Clément. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre non plus à ce qu’ils jouent la gagne à l’US Open, mais ils peuvent aller chercher des belles victoires. Ils vont apprendre, continuer leur découverte du circuit et de leur potentiel". Et notre consultant de conclure : "On voit une progression globale ces dernières semaines des Français, de 19 à 35 ans, la pente s'inverse. On commence à remonter."