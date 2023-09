US Open 2023 : la tenante du titre Iga Swiatek sortie par Jelena Ostapenko, Novak Djokovic rejoint les quarts sans trembler... Ce qu'il faut retenir de la nuit

La numéro 1 mondiale - qui ne le sera plus à l'issue du tournoi - est tombée de haut, dans la nuit de dimanche à lundi, en huitièmes de finale à Flushing Meadows.

On la pensait irrésistible. Iga Swiatek, impressionnante depuis son entrée en lice sur cet US Open 2023, est pourtant bel et bien tombée dès les huitièmes de finale, dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 septembre. La Polonaise de 22 ans, tenante du titre, a subi la loi de la Lettonne Jelena Ostapenko (3-6, 6-3, 6-1), l'une de ses pires adversaires sur le circuit (quatre défaites en autant de matchs). La numéro 1 mondiale va abandonner sa place au sommet du classement WTA au profit d'Aryna Sabalenka à l'issue du tournoi.

Dans le tableau masculin, Novak Djokovic n'a pas tremblé face au Croate Borna Gojo (6-2, 7-5, 6-4) et sera une nouvelle fois présent en quarts de finale à New-York. A 20 ans, Ben Shelton s'est lui aussi qualifié pour la deuxième fois de sa carrière pour les quarts d'un Grand Chelem (Open d'Australie 2023) en dominant Tommy Paul (6-4, 6-3, 4-6, 6-4). Il retrouvera un autre Américain, Frances Tiafos (10e), pour une place en demi-finales.

Le coup de tonnerre : Iga Swiatek sortie dès les 8es par sa bête noire

Aucune joueuse sur le circuit n'a battu Iga Swiatek à quatre reprises. Aucune, sauf une désormais : Jelena Ostapenko. Victorieuse - qui plus est - de leurs quatre confrontations, la Lettonne de 26 ans, véritable bête noire de la Polonaise, a réalisé un exploit à New York en prenant une nouvelle fois le dessus sur la numéro un mondiale (3-6, 6-3, 6-1). "Je savais que ce serait difficile, mais je savais aussi que je devais jouer mon jeu et être agressive parce qu'elle n'aime pas ça", commentait-elle après la rencontre.

"D'habitude, quand je joue mal, je joue mal au début, puis je me rattrape ou je résous les problèmes", avançait de son côté la Polonaise en conférence de presse. "Cette fois-ci, c'était tout le contraire. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé avec mon jeu. D'habitude, je peux sentir ce que je fais mal. Cette fois-ci, mes erreurs étaient tellement énormes que je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle je n'arrivais pas à retourner."

Tenante du titre, Iga Swiatek, qui visait un cinquième sacre en Grand Chelem, va abandonner sa place au sommet du tennis féminin à la Biélorusse Aryna Sabalenka après le tournoi. Jelena Ostapenko, de retour à un très haut niveau après avoir remporté Roland-Garros en 2017 et atteint les demi-finales de Wimbledon en 2018, devra se défaire de Coco Gauff (6e) pour rejoindre de nouveau le dernier carré d'un Majeur.

Le favori : Novak Djokovic à l'heure des quarts

Novak Djokovic poursuit sa route vers un 24e titre du Grand Chelem. Le Serbe a éliminé tranquillement le Croate Borna Gojo, 105eau classement ATP et issu des qualifications, dans la nuit de dimanche à lundi (6-2, 7-5, 6-4). "Nous ne nous étions jamais affrontés sur le circuit principal, mais j'ai regardé ses matchs en qualifications et cette semaine, et j'ai pu voir qu'il était physique et qu'il frappait fort. Il fallait que je neutralise son service", a analysé celui qui redeviendra numéro 1 mondial à l'issue du tournoi.

Pour son treizième quart de finale à Flushing Meadows, comme Andre Agassi et Roger Federer (Ivan Lendl détient le re record à 17), il affrontera l'Américain Taylor Fritz (9e), tombeur de la surprise suisse issue des qualifications Dominik Stricker (7-6, 6-4, 6-4).

Les locaux : Ben Shelton rejoint Frances Tiafoe pour un duel 100% américain

À 20 ans, pour sa première année complète sur le circuit ATP, le jeune espoir américain Ben Shelton sera, pour la deuxième fois de sa carrière, en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, après l'Open d'Australie en janvier dernier. Le 47e mondial a battu son compatriote Tommy Paul (14e) en quatre manches (6-4, 6-3, 4-6, 6-4). "J'ai appris comment être fort mentalement", a-t-il expliqué après sa victoire. Il a dit avoir désormais "la foi" en sa capacité à gagner des matchs et aller loin dans les grands tournois.

Pour une place dans le dernier carré, il sera opposé à un autre joueur américain, Frances Tiafoe (n°10), qui n'a fait qu'une bouchée de l'Australien Rinky Hijikata (110e mondial) 6-4, 6-1, 6-4. Le public new-yorkais n'avait pas vu deux Américains en quarts à domicile depuis 2011 (Andy Roddick et John Isner).

Les résultats des huitièmes (nuit de dimanche à lundi)

Simple hommes :

Frances Tiafoe (10e) bat Rinky Hijikata 6-4, 6-1, 6-4

Ben Shelton bat Tommy Paul (14e) 6-4, 6-3, 4-6, 6-4

Taylor Fritz (9e) bat Dominic Stricker 7-6 (7-2), 6-4, 6-4

Novak Djokovic (2e) bat Borna Gojo 6-2, 7-5, 6-4

Simple femmes :

Jelena Ostapenko (20e) bat Iga Swiatek (1re) 3-6, 6-3, 6-1

Cori Gauff (6e) bat Caroline Wozniacki 6-3, 3-6, 6-1

Sorana Cirstea (30e) bat Belinda Bencic (15e) 6-3, 6-3

Karolína Muchová (10e) bat Wang Xinyu 6-3, 5-7, 6-1