US Open 2023 : Carlos Alcaraz impérial pour retrouver Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka au rendez-vous... Ce qu'il faut retenir de la nuit

Le numéro 1 et le numéro 3 mondial ont décroché leur qualification pour le dernier carré, mercredi, à New York.

La fin de tournoi se rapproche à Flushing Meadows. Les quarts de finale se sont terminés sur les courts de l'US Open, mercredi 6 septembre, avec les victoires de Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev dans le tableau masculin, d'Aryna Sabalenka et de Madison Keys dans le tournoi féminin.

Carlos Alcaraz ne laisse aucune chance à Alexander Zverev

Sur les terres de son premier sacre en Grand Chelem, il y a tout juste un an, Carlos Alcaraz continue de briller. Face à Alexander Zverev, il lui a fallu une demi-heure de jeu pour se régler avant de rentrer dans son match et de ne plus rien lâcher, ou presque (6-3, 6-2, 6-4). Plus dynamique et explosif, le Murcien a promené son adversaire, sans doute encore essoré par les efforts fournis pour écarter Jannik Isner au tour précédent.

En confiance depuis le début du tournoi, le numéro 1 mondial paraît prendre plaisir sur le court. "Je joue pour moi, mon équipe, mais aussi pour les gens qui regardent. Alors je tente des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir et qu'ils peuvent apprécier", s'est-il réjoui juste après sa victoire. Il a désormais rendez-vous avec Daniil Medvedev, autre ancien vainqueur, pour une place en finale.

Daniil Medvedev vainqueur du duel 100% russe

Sous une chaleur étouffante, c'est Daniil Medvedev qui l'a emporté. Eliminé en huitième de finale en 2022, le numéro 3 mondial a retrouvé de la réussite pour s'imposer face à Andrey Rublev (6-4, 6-3, 6-4) et retrouver le dernier carré. Meilleur joueur sur dur cette saison (37 victoires, 4 titres), Medvedev s'est rattrapé après un début de match raté et a fait parler son mental et son endurance pour prendre le meilleur sur son compatriote et ami.

Le Russe, qui a dénoncé des conditions de jeu très difficiles, s'est satisfait de son niveau de jeu du jour qu'il a noté à "10 sur 10" en interview après la rencontre. Il lui en faudra au moins autant pour défier le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, en demi-finale. Leur dernier duel remonte à Wimbledon, déjà en demi-finale, pour un succès de l'Ibère en trois sets.

Aryna Sabalenka, future numéro 1 mondiale, assure

Elle n'a pas perdu de temps. En deux sets et 1h14 de jeu, Aryna Sabalenka est allée décrocher son ticket pour les demi-finales en écartant la Chinoise Qinwen Zheng (61, 6-4). Bien lancée par un début de match canon et une première manche expéditive (25 des 34 points joués remportés), la Biélorusse, actuelle numéro 2 mondiale et assurée de prendre la tête du classement WTA à l'issue du tournoi, a ensuite déroulé son tennis.

Sabalenka, vainqueure de l'Open d'Australie en début de saison, devient la première joueuse à atteindre le dernier carré des quatre Majeurs la même année depuis Serena Williams en 2016. Pour une place en finale, elle affrontera la locale Madison Keys, finaliste en 2017, tombeuse de Maketa Vondrousova (6-1, 6-4).