US Open 2022 : Caroline Garcia qualifiée sans difficulté, Andy Murray au 2e tour… Ce qu’il faut retenir de la journée de lundi

L'US Open a débuté, lundi 29 août, par une journée de maîtres. Avant le match tant attendu – qui pourrait être le dernier – de Serena Williams, et alors que le numéro un mondial Daniil Medvedev entre en lice, Caroline Garcia a parfaitement lancé l'édition 2022. La Tricolore a rejoint le deuxième tour sans difficulté, montrant la voie au contingent bleu-blanc-rouge à Flushing Meadows. Ils sont 11 Français sur les courts lors de cette première journée, après le repêchage de Hugo Grenier comme lucky loser dans le tableau masculin.

Débuts idylliques pour Caroline Garcia

Caroline Garcia est en grande forme et cela se voit. En pleine confiance avec ses deux sacres à Varsovie et surtout à Cincinnati ces dernières semaines, la tête de série numéro 17 du tournoi a poursuivi sur sa lancée pour se qualifier pour le deuxième tour. La joueuse de 28 ans a dominé la Russe Kamilla Rakhimova en deux sets (6-2, 6-4). Sans se montrer impériale, Garcia a dominé la partie de long en large (32 points gagnants à 6) avec son style de jeu offensif qui lui réussit tant dernièrement. Elle fera face à une autre Russe, la 60e joueuse mondiale Anna Kalinskaya, au tour suivant.

Elle est solide Caroline Garcia !



La Française a déroulé pour son entrée en lice face à Rakhimova (6-2, 6-4)

Une frayeur et Sakkari passe, Murray assure, Bautista Agut trébuche

La bataille des Maria a tourné cette fois à l'avantage de Sakkari. La Grecque, tête de série numéro 3 dans le tableau féminin, a dominé l'Allemande Tatjana Maria, non sans mal (6-4, 3-6, 6-0). Si l'Hellène a bien fini la partie, elle est passée plus d'une fois proche de la correctionnelle d'entrée, et était menée 4-1 dans la première manche. Mais à force de se croiser lors de chaque Majeur – elles s'étaient déjà affrontées au 1er tour à Melbourne, et au 3e à Wimbledon cette saison -, Sakkari a su faire la différence en dépit de ses 39 fautes directes.

La première tête de série poussée dehors se nomme Roberto Bautista Agut (N.17). L'Espagnol, touché par le Covid-19 avant son deuxième tour à Wimbledon, est cette fois sorti dès ses débuts par l'Américain J.J. Wolf, 87e mondial, (6-4, 6-4, 6-4). Andy Murray n'était, lui, pas tête de série, alors il s'est mué en bourreau de cador. Opposé à Francisco Cerundolo (N.24), l'Ecossais a signé un de ses meilleurs matches depuis son retour au premier plan en l'emportant en trois manches (7-5, 6-3, 6-3). Il n'avait plus remporté un match en Grand Chelem sans perdre un set depuis cinq ans et Wimbledon 2017.

Hugo Grenier, 11e Français dans le tableau masculin

Le tennis tricolore a le droit à un peu de rab. Si son leader Gaël Monfils est absent, ils seront tout de même onze à New-York dans le tableau masculin. Battu au 3e et dernier tour des qualifications, Hugo Grenier a hérité du statut de lucky loser. Le joueur de 26 ans remplace l'Espagnol Pablo Andujar, blessé au bras et forfait de dernière minute. Grenier disputera son premier US Open en carrière face à l'Argentin Tomas Martin Echeverry (86e mondial), quelques semaines après avoir remporté son premier match en Grand Chelem, à Wimbledon.