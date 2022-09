US Open 2022 : entre Alcaraz et Ruud, une finale historique va sacrer un numéro un mondial inédit

C’est une opposition surprise, mais très attendue. Carlos Alcaraz et Casper Ruud se défient en finale de l’US Open, dimanche 11 septembre (22h). Un affrontement inédit à fort enjeu, puisque les deux joueurs courent après leur premier titre en Majeur. Mais surtout parce que le vainqueur s’installera lundi à la place de numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière.

Finale terminée, nouveau roi adoubé

Le dernier Grand Chelem de la saison va se conclure de manière inédite. Pour la première fois depuis le début de l'ère Open, les deux finalistes sont en mesure d'atteindre le sommet du classement mondial en cas de victoire. Actuel 4e, Carlos Alcaraz a fait son entrée dans le top 10 après sa victoire à l'ATP 500 de Barcelone, fin avril. Le Norvégien Casper Ruud, 7e, y est entré fin 2021 après l'US Open 2021. Il ne l'a pas quitté depuis le début de l'année 2022.

19 ans et 4 mois : Carlos Alcaraz, le plus jeune numéro 1 mondial ?

En cas de sacre à New York, le phénomène espagnol entrera dans l’histoire du tennis. A 19 ans et quatre mois, il deviendrait le plus jeune numéro 1 mondial depuis la création du classement ATP, et le seul à ne pas avoir encore fêté ses 20 ans. Le record est pour l’instant détenu par l’Australien Lleyton Hewitt, qui avait accédé au trône mondial à 20 ans et huit mois en novembre 2001. Un seul autre joueur était devenu numéro un à vingt ans, le Russe Marat Safin (20 ans et neuf mois en novembre 2000).

Casper Ruud, premier Norvégien au sommet ?

S’il venait à soulever le trophée dimanche soir, Casper Ruud marquerait également l’histoire de la balle jaune, en raison de sa nationalité. Un sacre et ses conséquences feraient de lui le premier Norvégien à occuper la place de numéro 1 mondial. Il deviendrait également le premier Scandinave en tête du classement ATP depuis Stefan Edberg, il y a 30 ans. Au lendemain de sa première victoire à l’US Open 1992, justement, le Suédois avait retrouvé le trône de numéro 1 mondial.