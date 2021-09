US Open 2021 : Swiatek élimine Ferro, Barty qualifiée… Ce qu’il faut retenir de la quatrième journée

Le jeu a repris sous le soleil jeudi 2 septembre après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Flushing Meadows la veille. Opposée à la Française Fiona Ferro, Iga Swiatek s'est qualifiée non sans peine pour le troisième tour, tout comme la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty.

Pour sa deuxième participation dans le tableau principal de l'US Open, Fiona Ferro est éliminée au deuxième tour (3-6, 7-6, 6-0). La 74e joueuse mondiale avait pourtant bien entamé la partie en remportant le premier set, avant de s'écrouler. La Française avait profité des nombreuses fautes directes (15) de la Polonaise pour empocher la première manche.

Frustrée par son début de partie, Iga Swiatek a lâché quelques larmes mais a repris ses esprits pour debreaker dans la deuxième manche, tenir tête à Ferro, et se relancer au tie-break. Elle a ensuite déroulé dans la dernière manche, ne laissant aucun espoir à son adversaire. La Française ne réitère donc pas sa performance de 2019 où elle avait atteint le troisième tour.

Les six derniers 3ème set disputés par Fiona Ferro :

✅ 6/0 (vs Parks)

✅ 6/2 (vs Sevastova)

✅ 6/0 (vs Golubic)

❌ 6/0 (vs Garcia)

✅ 6/1 (vs Sutjiadi)

❌ 6/0 (vs Swiatek)



Tout ou rien. #USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/aSwApimklL