US Open 2021 : Stefanos Tsitsipas se défait en cinq sets d'Andy Murray

L'affiche du jour a tenu toutes ses promesses. Stefanos Tsitsipas s'est imposé face à Andy Murray au premier tour de l'US Open en cinq sets (2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4) dans la nuit du mardi 31 août. Dans ce choc des générations, opposant le Grec, représentant de la Next Gen, à l'ancien numéro 1 mondial britannique de 34 ans, le spectacle a été au rendez-vous. Mais après 4h44 de jeu, c'est la tête de série numéro 3 qui est sortie vainqueur de ce rude combat.

That winning moment.@steftsitsipas battles past Andy Murray in five tough sets. pic.twitter.com/zpRX20bzSj