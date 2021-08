US Open 2021 : blessée à la jambe, Serena Williams déclare forfait

Une nouvelle tête d'affiche manquera à l'appel à Flushing Meadows. Serena Williams, gagnante de l'US Open à six reprises, a déclaré forfait pour le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, mercredi 25 août. La star du tennis américain a annoncé dans une publication Instagram qu'elle se retirait du tournoi de New York, blessée à la jambe.

"Après concertation avec mon équipe médicale, j'ai décidé de me retirer de l'US Open pour laisser mon corps récupérer totalement d'une déchirure aux ischio-jambiers, a écrit l'Américaine de 39 ans. New York est l'une des villes les plus excitantes au monde et l'un des endroits où je préfère jouer - les fans me manqueront, mais j'encouragerai tout le monde de loin", a conclu l'ancienne numéro 1 mondiale.

Blessée depuis deux mois

Sa blessure est survenue lors du premier tour de Wimbledon le 29 juin dernier - qui l'avait contrainte à l'abandon face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich. Quittant le court en larmes, Serena Williams n'est plus apparue en compétition depuis. Elle avait renoncé à participer au tournoi de Cincinnati, une épreuve qui sert traditionnellement de préparation pour l'US Open. Cette blessure gâche l'été de l'Américaine, retombée à la 22e place mondiale, et qui cherche depuis 2017 à mettre la main sur un 24e Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court.

94. Pour la première fois depuis l'US Open 1997, un tournoi du Grand Chelem se disputera sans Roger #Federer, Rafael #Nadal ET Serena #Williams. Fin d'une série de 94 tournois du Grand Chelem avec la présence d'au moins un de ces trois joueurs.



Alamy https://t.co/FCmCHhiSc1 pic.twitter.com/g0EmaIoPsm — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 25, 2021

Le forfait de la championne vient gonfler la liste des absents du tournoi new yorkais, particulièrement longue dans le tableau masculin. Roger Federer, Rafael Nadal et plus récemment le tenant du titre Dominic Thiem ont notamment tiré un trait sur le Grand Chelem américain, qui débute lundi 30 août.