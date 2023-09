Direct US Open 2023 : le n°1 mondial Carlos Alcaraz au programme, Clara Burel et Arthur Rinderknech dernières chances françaises... Suivez les matchs

Le troisième tour se termine samedi, à New York, et les places sont chères pour accéder à la seconde semaine.

Les dernières rencontres du troisième tour se tiennent, samedi 2 septembre à New York, et le spectacle est déjà garanti. Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, affrontera le Britannique Daniel Evans (28e), qui n'a accédé qu'une seule fois à la deuxième semaine new-yorkaise (2021). Daniil Medvedev (3e), vainqueur de l'US Open en 2021, souhaite rattraper sa saison 2022 entachée par les blessures mais devra déjà se défaire de l'Argentin Sebastian Baez (32e). Le dernier Français en lice, Arthur Rinderknech (73e), sera opposé à Andrey Rublev (8e). Il tentera de venger ses compatriotes Arthur Cazaux et Gaël Monfils, tombés aux premier et deuxième tours contre le joueur de 25 ans.

Dans le tableau féminin, les attentions se porteront sur l'ancienne numéro 3 mondiale, Elina Svitolina, confrontée à l'actuelle tête de série numéro 3, l'Américaine Jessica Pegula. Ons Jabeur (5e), rarement brillante depuis le début du tournoi, fera face à Maria Bouzkova (31e). Le match de David contre Goliath sera enfin incarné par la dernière Française, Clara Burel (62e), face à la tête de série numéro 2, Aryna Sabalenka.