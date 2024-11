Tennis : "Tu m'as aidé à aimer le jeu encore plus"... Dans une lettre, Roger Federer rend hommage à Rafael Nadal, bientôt retraité

Les derniers coups de raquette de Rafael Nadal sur le circuit professionnel sont imminents. "Le Taureau de Manacor" s'apprêter à disputer le dernier tournoi de sa carrière, en l'occurrence la Coupe Davis, dont la phase finale débute mardi 19 novembre. Juste avant d'entrer dans l'arène, ce dernier a reçu une lettre en forme d'hommage de la part du plus grand rival de sa riche carrière, Roger Federer.

Le texte du Suisse, publié sur son compte Instagram, débute par ces mots : "Tu m'as battu, beaucoup de fois. Plus que je ne t'ai battu. Sur terre battue, j'avais l'impression de mettre le pied dans ton jardin et tu m'as fait travailler plus dur que je ne l'aurais jamais imaginé. Tu m'as poussé à réinventer mon jeu, jusqu'à changer la taille de ma raquette".

Federer "fan" de Nadal

Federer y clame son amour pour les tics superstitieux de l'Espagnol et, dans une plaisanterie, lui confie sa crainte de voir ses enfants revenir de l'académie Nadal avec l'envie de jouer de la main gauche. "Tu m'as aidé à aimer le jeu encore plus (...) Quelle incroyable carrière tu as eue. Tu as rendu l'Espagne et tout le monde du tennis fiers", appuie "Roger". En 40 "Fedal" (24 à 16 pour Nadal dans leurs duels), les deux joueurs ont marqué l'histoire du tennis à jamais.

"Après l'Open d'Australie 2004, j'étais n°1 mondial pour la première fois. Je pensais que j'étais sur le toit du monde. Et tu es arrivé deux mois plus tard à Miami dans ton tee-shirt rouge sans manches, biceps apparents, pour me battre avec la manière", se remémore Roger Federer, déroulant le fil jusqu'au jour de sa retraite, passé aux côtés de Rafael Nadal, alors partenaire de double pour la Laver Cup 2022. "Cela signifiait tout pour moi que tu sois là, non pas en tant qu'adversaire mais en tant que coéquipier de double. Partager ce court et ces larmes avec toi restera pour toujours un des plus beaux moments de ma carrière", poursuit-il.

L'Espagnol n'aura pas la chance de se retirer des courts aux côtés de son plus grand rival. Il le fera sous les couleurs de l'Espagne aux côtés de Carlos Alcaraz notamment. Pour le premier match, contre les Pays-Bas, mardi, la présence de Nadal n'a pas encore été confirmée. "Ce que je veux, c’est que l’équipe soit compétitive et qu’elle puisse gagner la Coupe Davis. Mon plus bel au revoir serait la joie de gagner avec tout le monde. Mais je ne sais pas si je jouerai un match ou non. J’ai très peu joué ces derniers temps", prévenait-il, lundi, en conférence de presse.