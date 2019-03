Tennis : trois nouveaux joueurs français en garde à vue dans l'affaire des matchs truqués

Jean-François Vilotte, directeur général de la Fédération française de tennis, a indiqué, mercredi sur franceinfo, qu'"il est très probable que ces auditions se poursuivent et s'étendent".

Trois nouveaux joueurs français ont été arrêtés, mardi 5 mars, dans l'enquête européenne portant sur des matchs truqués, a appris franceinfo auprès de la Fédération française de tennis (FFT), mercredi 6 mars. Ils ont été placés en garde. Les noms des trois joueurs arrêtés n'ont pas été dévoilés.

Le directeur général de la FFT a déclaré, mercredi sur franceinfo, ne "pas être surpris" par ces interpellations, car "il est dans la logique de cette enquête que des joueurs soient entendus". Pour Jean-François Vilotte, "il est très probable que ces auditions se poursuivent et s'étendent".

Ce ne sont pas des joueurs qui jouent à un niveau très élevé de compétition, [comme le] circuit ATP ou autre.Jean-François Vilotteà franceinfo

Jean-François Vilotte s'est réjoui que le démantèlement de ces réseaux fasse "partie des priorités pénales aujourd'hui, cela fait très longtemps qu'on le souhaite". Le directeur général de la FFT a également indiqué qu'il y a une prise de conscience significative "de la réalité de l'agissement de ces réseaux criminels et c'est une bonne chose". Il a poursuivi en expliquant que "visiblement les réseaux à l'œuvre ciblaient des tournois interdits de paris en France, mais qui faisaient visiblement l'objet de paris à l'étranger et qui sont des tournois plus vulnérables que les niveaux plus élevés de compétitions".

Les trois joueurs ont été entendus par les enquêteurs du service central des courses et jeux. En janvier, quatre autres joueurs français avaient déjà été interpellés. Tous sont soupçonnés d'avoir truqué des matchs de deuxième et troisième division du circuit professionnel, en perdant volontairement, un jeu, un set ou un match contre de l'argent versé par une organisation criminelle basée en Belgique.