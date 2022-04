Tennis : à sept semaines de Roland-Garros, Daniil Medvedev absent de "1 à 2 mois" à cause d'une hernie

Le Russe Daniil Medvedev est contraint de s'éloigner des courts. Le numéro 2 mondial a expliqué sur Twitter, samedi 2 avril, être victime d'une hernie. Cette blessure nécessite donc une intervention chirurgicale. "Ces derniers mois, j'ai joué avec une petite hernie. (...) Je serai probablement absent pour un à deux mois et je vais travailler dur pour être de retour sur le court bientôt. Merci pour tout votre soutien", a-t-il écrit son compte.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 - 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.